Kilenc palesztint tartóztattak le Olaszországban, a gyanú szerint pénzzel támogatták a Hamászt

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet finanszírozásának gyanújával letartóztattak kilenc palesztint Olaszországban, köztük egy szervezet elnökét, jelentette be szombaton az olasz rendőrség és terrorizmus elleni ügyészek.

A letartóztatottak között van a 62 éves Mohammad Hannoun, az Olaszországi Palesztin Szövetség (Api) vezetője, valamint a genovai székhelyű szervezet jogi képviselője, Khalid Abu Deiah is.

A terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság (Digos), a rendőrség és a pénzügyőrség közös akciója során szombat reggel Genovában, illetve Firenzében tartóztatták le a gyanúsítottakat, házkutatást tartottak náluk és dokumentumokat foglaltak le tőlük. Firenzei otthonában fogták el Abdelrahim Jabert, aki közösségi oldalain a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak az egyenruhájában és jelvényeivel, valamint fegyverekkel mutatkozott.

Silvia Carpanini genovai államügyész nyilvánosságra hozta a több mint háromszáz oldalas nyomozati anyagot, amely szerint az olaszországi palesztin szervezet és a hozzá kapcsolódó jótékonysági szervezetek, amelyek a palesztin nép iránti szolidaritás jegyében pénzt gyűjtöttek, valójában a Hamászt finanszírozták.

Az államügyész közlése szerint az adományok 71 százaléka nem a palesztin lakosság megsegítését szolgálta, hanem közvetlenül vagy közvetetten a Hamász kasszáiba került. Az olasz hatóságok 7 280 000 euró útját tudták végig követni, amely az iszlamista szervezethez jutott tovább.

Az Api és társszervezetei működésével kapcsolatban már több vizsgálat indult az utóbbi húsz évben, és ezek során kiderült, hogy egyebek között az öngyilkos merénylők családjainak utaltak át pénzt. Az Api kapcsolatban állt a Hollandiában, Franciaországban, Ausztriában, illetve Nagy-Britanniában működő hasonló palesztin szervezetekkel.

