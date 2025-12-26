Saját autója végzett egy férfival egy nebraskai McDrive-ban

Szörnyű baleset – így aposztrofálta a helyi rendőrség vezetője azt a tragikus esetet, amelynek során egy férfi életét vesztette egy nebraskai McDonald’s mellett.

A Grand Island-i rendőrség sajtóközleményéből kiderül, hogy az áldozat, Michael Dickinson december 23-án a McDrive sávjában a járműve és az épület közé szorult. A 69 éves sofőr autójával beállt a gyorsétterem autósokat kiszolgáló ablakához, majd vélhetően kinyitotta a kocsi ajtaját, hogy kihajoljon fizetni – derül ki a helyi rendőrparancsnok KSNB-nek adott nyilatkozatából.

A rendőrtiszt elmondta: „Nem tudni biztosan, hogy a jármű megmozdult-e, vagy hogy pontosan mi történt, de az áldozat az ajtókeret és a drive-thru ablak pultja közé szorult.”

A hatóságok a férfit a jármű és az épület oldala közé szorítva találták meg, majd a sürgősségi osztályra szállították, ahol halottnak nyilvánították.

A rendőrparancsnok elmondta, hogy egy McDonald’s-alkalmazott is megsérült az incidensben, miután megpróbált segíteni a bajba jutott férfinak. Az alkalmazottat kórházba szállították.