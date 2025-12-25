donald trumpelnökválasztáshonduras
Nagyvilág

Hetekig számolták a szavazatokat, végül Trump szövetségese nyerte a hondurasi elnökválasztást

Orlando SIERRA / AFP
24.hu
2025. 12. 25. 09:16
Orlando SIERRA / AFP

Technikai problémák miatt hetek óta húzódott a hondurasi elnökválasztás, melynek kapcsán a csalás vádja is többször felmerült; most végre eredményt hirdettek: a Donald Trump által is támogatott Nasry Asfura nyert – írja a BBC.

A konzervatív Nemzeti Párt jelöltje a Nemzeti Választási Tanács (CNE) szerint 40,3%-os szavazati aránnyal nyert, alig megelőzve a jobboldali Liberális Párt jelöltjét, Salvador Nasrallát, aki 39,5%-ot kapott.

Asfura az X-en közzétett bejegyzésében azt írta:

Honduras: készen állok a kormányzásra. Nem foglak cserben hagyni titeket.

A vesztes Nasralla sajtótájékoztatón kijelentette, hogy nem fogadja el a „mulasztásokon alapuló eredményt”, ugyanakkor arra kérte támogatóit, hogy maradjanak nyugodtak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter felszólította a feleket, hogy tartsák tiszteletben az eredményt, „hogy a hondurasi hatóságok biztosíthassák a hatalom békés átadását”.

A szavazást még november 30-án tartották, ám a szavazatok számlálását technikai problémák miatt kétszer is elhalasztották. A választási tanács elnöke a késedelmet a szavazatok összesítésével megbízott magáncégre fogta: elmondása szerint a cég előzetes figyelmeztetés nélkül végzett karbantartási munkálatokat. A szavazatokat így csaknem négy hétig számolták, a technikai hibák miatt egy részüket kézzel.

A késedelmek miatt feszültség alakult ki Hondurasban, múlt héten országszerte tüntetésekre került sor.

Nasralla mellett a kongresszus elnöke és az ország korábbi elnöke, Xiomara Castro is csalásról beszélt. Castro azt is mondta, hogy Trump beavatkozása befolyásolja a választásokat, miután az amerikai elnök korábban olyan kijelentéseket tett, hogy ha Asfura előnye megfordul a szavazatszámlálás során, azért „pokoli árat kell majd fizetni”, illetve azzal fenyegetőzött, hogy visszavonja az Egyesült Államok pénzügyi támogatását, ha Asfura nem nyer.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Felgyújtottak egy „Boldog hanukát!” feliratú autót Ausztráliában
XIV. Leó pápa: Miközben az eltorzult gazdaság áruként kezeli az embereket, Isten hozzánk hasonlóvá válik, rámutatva minden egyes ember végtelen méltóságára
Tizenöt-húsz órás áramszünetek Ukrajnában
Czachesz István: Nem tesz jót az egyháznak, ha kompromittálja magát a politika, pontosabban egy-egy párt mellett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik