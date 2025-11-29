Black Friday miatt az év egyik legforgalmasabb napja volt egy San Joséban található bevásárlóközpontban – ekkor nyitott tüzet egy fegyveres a plazában.

Ahogy arról számos videó és fotó tanúskodik, délután háromnegyed hat előtt nem sokkal a Westfield Valley Fair Mall pánikba esett vásárlói próbáltak menedéket keresni az üzletekben vagy a legközelebbi kijáratok felé rohantak.

Három sebesült

A rendőrség információi szerint két felnőtt és egy 16 éves megsebesült, kórházba szállították őket, egyikük állapota sem életveszélyes.

A Daily Mail azt írja, egy férfi, aki a bevásárlóközpontban tartózkodott, amikor a lövések dördültek, legalább 15 lövést hallott.

Shoppers evacuating valley fair pic.twitter.com/acFu0oiI6l — Sam Karimzadeh (@KarimzadehSam) November 29, 2025

A Westfield Valley Mall, közismert nevén Valley Fair Mall, 1986-ban nyitotta meg kapuit. Több mint 200 üzlettel és közel 70 étteremmel és vendéglátóegységgel rendelkezik.