Orbán díjat vesz át és energiaválságról tárgyal Vuciccsal Szabadkán

„Irány Szabadka. Pásztor Istvánra emlékezünk” – írta csütörtök reggel Orbán Viktor, aki Aleksandar Vucic szerb elnökkel együtt ma veszi át a nekik ítélt Pásztor István-díjat a Vajdaságban. A díjat minden évben egy szerb és egy magyar közéleti személyiségnek ítélik meg, akik sokat tettek a két nép közötti kapcsolatokért.

Orbán szerint stratégiai szövetség köti Magyarországot Szerbiához és a vajdasági magyarokhoz. Hozzátette: „Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget.”

Orbán arra is kitért, hogy találkozásuk során biztosítani fogja Vucicot arról, hogy Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását. Az Euronews értesülései szerint a miniszterelnök megbeszélést folytat Vuciccsal a Mol esetleges tulajdonszerzéséről a Szerb Kőolajipari Vállalatban (NIS).

Szijjártó Péter szerdán jelentette be Belgrádban, hogy a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását Szerbiába, így segítve a kormány nehéz helyzetbe került szövetségesét.

Először a VSquare írta meg, majd több lap is úgy értesült, hogy Orbán Viktor pénteken a Kremlben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A kormány hivatalos tájékoztatást nem adott ki a tervezett útról, de nem is cáfolták azt lapunknak.