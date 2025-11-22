béketervvolodimir zelenszkijdonald trumpbéketárgyalás
Svájcban tárgyal a háború lezárásáról Ukrajna és az Egyesült Államok

2025. 11. 22. 15:19
Svájcban folytat magas szintű egyeztetéseket az Egyesült Államok és Ukrajna az orosz-ukrán háború lezárásának feltételeiről – értesült a Reuters.

„Ukrajna és az Egyesült Államok magas rangú tisztségviselői között megkezdődnek a tárgyalások a békemegállapodás lehetséges paramétereiről” – írta a Telegramon Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára.

Az amerikaiak a héten mutatták be a 28 pontos béketervüket, amely arra kényszerítené Kijevet, hogy területeket adjon fel, és jelentős mértékben csökkentse a hadserege méretét. Donald Trump amerikai elnök a jövő csütörtökig adott határidőt az ukránoknak a terv elfogadására.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy a javaslat miatt fennáll a veszély, hogy Ukrajna vagy a méltóságát és szabadságát, vagy az amerikai támogatást veszíti el. A tárgyalások előtt hangsúlyozta, hogy a valódi, tartós béke a biztonsági garanciákon alapul és mindig igazságos. „Képviselőink pontosan tudják, hogyan kell megvédeni Ukrajna nemzeti érdekeit, és mi szükséges ahhoz, hogy Oroszország ne tudjon végrehajtani egy újabb, harmadik inváziót” – mondta szombati videóüzenetében.

Umerov elmondta, hogy Ukrajna nagyra értékeli az amerikai fél részvételét és érdemi tárgyalási készségét a svájci találkozókon (a tisztviselő egyébként később módosította a posztját, és kivette az „európai partnerek részvételére” vonatkozó részt).

Zelenszkij már jóváhagyta a küldöttség összetételét: a delegációt kabinetfőnöke, Andrij Jermak vezeti majd, valamint tagja lesz Umerov és több vezető biztonsági tisztségviselő is.

