Videó
„A deepfake magát az igazságot támadja” – AI-videók a politikában
A mesterséges intelligencia is kampányeszköz lett a választások előtt: Magyarországon is egyre több deepfake videó kerül az internetre politikusokról. A legtöbb deepfake videó azonban nem férfiakról, hanem nőkről készül, méghozzá pornográf formában. Cara Hunter északír politikus is egy ilyen támadás áldozata lett. Szerinte a deepfake életeket tehet tönkre, és a demokráciára is komoly veszélyt jelent. De mit tehetnének ez ellen a techcégek és a közösségimédia-platformok? A Deutsche Welle riportja.
Legfrissebb videók
