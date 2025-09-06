„Hiányzik az evés” – súlyosan alultáplált gyerekekkel forgatott a Deutsche Welle Gázában

A gázai kórházakban egyes gyerekek ahhoz is túl gyengék, hogy egyenek, és már nem is mernek reménykedni egy jobb jövőben. Történetük rávilágít a fokozódó humanitárius válságra, és arra, hogy a háború, a menekülés és az éhezés minden nap életveszélyt jelent az ott élő palesztinoknak, miközben Gáza határán több tonnányi élelmiszer vár a bejutásra.