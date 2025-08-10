Európai vezetők szerint az ukrajnai békéhez vezető útról nem lehet Ukrajna nélkül dönteni

Az ukrajnai béke elérésének útja „Ukrajna nélkül nem dönthető el”, és érdemi tárgyalásokra csak tűzszünet létrejötte vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kerülhet sor – nyilatkozott több európai ország kormányzata szombat éjszaka, miközben Donald Trump amerikai elnök találkozóra készül Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Közben Trump sajtóhírek szerint azt fontolgatja, hogy Volodomir Zelenszkij ukrán elnököt is meghívja a találkozóra.

Az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország és az Európai Bizottság vezetőinek közös nyilatkozata szerint „Ukrajna szabadon dönthet saját sorsáról. Érdemi tárgyalásokra csak tűzszünet létrejötte vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kerülhet sor” – áll a nyilvánosságra hozott nyilatkozatban.

A dokumentumban kiemelték: „Továbbra is elkötelezettek vagyunk az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.” A nyilatkozat egy nappal azután jelent meg, hogy Donald Trump bejelentette: jövő pénteken találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az amerikai Alaszka államban. Nyilatkozatukban az európai vezetők üdvözölték Trumpnak a háború befejezésére, valamint Ukrajna számára igazságos és tartós béke és biztonság elérése érdekében tett erőfeszítéseit. Hozzátették ugyanakkor, hogy

diplomáciailag, valamint Kijevnek nyújtott katonai és pénzügyi támogatással készek támogatni ezt a munkát, és hogy Ukrajnának szilárd és hiteles biztonsági garanciákra van szüksége.

Megerősítették, hogy „megingathatatlanul támogatják” Kijevet. A nyilatkozat azt követően született, hogy David Lammy brit külügyminiszter szombaton J.D. Vance amerikai alelnökkel együtt találkozót szervezett ukrán magas rangú tisztviselők és európai nemzetbiztonsági tanácsadók részvételével.

Donald Trump korábban utalt arra, hogy bármilyen békeszerződés valószínűleg némi területcserét fog magában foglalni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eddig elutasított minden olyan javaslatot, amely veszélyeztetné Ukrajna területi integritását, amit az ukrán alkotmány is tilt. Szombaton a közösségi médiában azt írta, hogy Putyin

a háború és a gyilkolás szünetét akarja cserébe a mi földünk megszállásának legalizálásáért – másodszor is területi zsákmányra vágyik.

Hozzátette:

Nem fogjuk engedni, hogy másodszor is megpróbálják felosztani Ukrajnát. Ismerve Oroszországot, ahol van második, ott lesz harmadik is.

Azt is hangsúlyozta, hogy az Ukrajnát kizáró bármely békeszerződés a béke ellen szóló döntés lenne.