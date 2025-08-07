Lezuhant egy légimentő kisrepülő Nairobiban

Lezuhant az AMREF Flying Doctors (AFD) légimentő szolgálat kisrepülőgépe Nairobi egyik sűrűn lakott városnegyedében, a balesetben legalább hat ember életét vesztette – közölték csütörtökön helyi tisztségviselők.

Az MTI híre szerint a légimentő szolgálat Cessna típusú gépe Szomáliföld fővárosába, Hargeisába tartott, amikor a főváros északkeleti részén, Githurai sűrűn lakott városrészében lakóépületek közé zuhant. A balesetben a gépen tartózkodó négy ember, valamint kettő a földön vesztette életét – mondta Henry Wafula, Kiambu megye kormánybiztosa.

A kenyai Citizen TV beszámolója szerint a becsapódásban több ház is megrongálódott. A közösségi médiában megjelent, még hitelesítésre váró videókon tűzoltók próbálnak eloltani égő roncsokat egy lakóövezet udvarán. Egy szemtanú szerint először hatalmas robbanást lehetett hallani, majd tűzgömb jelent meg az égen, és a környéket beterítette a széprepülő törmelék.

A kenyai polgári légügyi hatóság közölte: a gép légimentő bevetésre indult, de a felszállás után három perccel elveszítették vele a kapcsolatot. A baleset körülményeit a repülési hatóság és a rendőrség is vizsgálja.

Kelet-Afrikában nem ritkák az ilyen balesetek, különösen mentési, humanitárius vagy egészségügyi célokat szolgáló kisebb repülőgépek esetében. Tavaly áprilisban Francis Ogolla tábornok, a kenyai hadsereg főparancsnoka és kilenc másik katona halt meg, amikor helikopterük lezuhant Kenya nyugati részén.