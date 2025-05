Trump összeugrasztotta a Google-t Mexikóval

Mexikó pert indított a Google ellen, mert az amerikai felhasználók számára elérhető Google Maps térképen a Mexikói-öböl Amerikai-öböl néven szerepel, ami szerintük sérti Mexikó szuverenitását és a mexikói terület nemzetközi elismertségét.

Ezt Claudia Sheinbaum mexikói elnök jelentette be.

Az Egyesült Államok megváltoztathatja egy állam, egy hegy vagy egy tó nevét, és azt bárhogy elnevezheti, ha az az ország területén belül található, de a mexikói és kubai oldalon lévő területeket nem lehet átnevezni – így az elnök.

Aki azt is megjegyezte, hogy a Google-nak egyértelműen különbséget kell tennie a kétféle terület között.

A Google Térkép januárban nevezte át a Mexikói-öblöt, Mexikó kormánya pedig már februárban jelezte, fontolgaja, hogy beperli ezért a céget.

A Mexikói-öböl elnevezés a 16. század óta használatos. A vízterület nemcsak az Egyesült Államok Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama és Florida tagállamaival határos, hanem Mexikóval és Kubával is.

A mexikói elnök most azt hangsúlyozza, hogy Trump rendelete kizárólag az Egyesült Államok part menti vizeire vonatkozik.

Az Egyesült Államokban a Google Maps az öböl nevét Golf of Americaként jeleníti meg, máshol mindkét név látható.

Nem világos, hogy a keresetet Mexikóban vagy az Egyesült Államokban nyújtották be.

A Google egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.

Ahogy korábban írtuk: az öböl új neve az amerikai felhasználók számára látható, Mexikóban továbbra is az eredeti elnevezés szerepel majd a víztest felett; a két országon kívüli felhasználók a régi és az új nevet egyaránt láthatják. A Google szerint szintén régi gyakorlat, hogy a hivatalos helyi neveket akkor is megjelenítik, ha azok országonként eltérőek. A szabály számos esetben, többek között a Japán-tengernél is tetten érhető, amely a koreai elnevezés után Keleti-tengerként is szerepel a rendszerben.