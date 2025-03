A febuár végi fehér házbeli botrány után úgy tűnt, három évnyi háború után Trump és az Egyesült Államok végleg elengedik Ukrajna kezét. Az álláspontok azóta finomodtak, a helyzet továbbra sem lefutott, a washingtoni jelenetek viszont még élénken élnek az emlékezetünkben, ahogy Trump diktátorozása is. A nagyhatalmak játszmájában valóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a legnagyobb akadály, Trump és Putyin is örülne, ha végre megszabadulhatnának tőle. Ahhoz viszont elnökválasztás kell. Na, meg egy ellenjelölt, aki némileg oroszbarát, és fel is tudná venni a versenyt a jelenlegi elnökkel. Utóbbi kritériumnak megfelelő figura akad is a radaron.

Ha a béke érdekében valóban szükség van arra, hogy lemondjak a pozíciómról, akkor erre készen állok – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozta ezt február végén, négy nappal azt követően, hogy Donald Trump diktátornak nevezte őt, és öt nappal azelőtt, hogy kettejük találkozója botrányba fulladt a Fehér Házban. Az ukrán elnök ugyanezen a sajtótájékoztatón elmondta azt is, posztját kész Ukrajna NATO-tagságára „becserélni”, továbbá kijelentette, hogy „nem szándékozik évtizedekig hatalmon maradni”. Zelenszkijt 2019-ben választották Ukrajna elnökévé, öt évre. Az ukrán törvények értelmében így tavaly választást kellett volna tartani, de az oroszok Ukrajna ellen indított totális háborúja felülírta a dolgokat. Az országban 2022. február 24-e, az orosz támadás kezdete óta hadiállapot van érvényben, ennek kapcsán az ukrán alkotmány kimondja többek között azt, hogy hadiállapot idején nem lehet sem elnöki, sem parlamenti, sem helyhatósági választásokat tartani;

hadiállapot esetén nem lehet felfüggeszteni sem az elnök, sem a kormány, sem a parlament jogköreit;

továbbá, az elnök addig gyakorolja a jogköreit, míg az őt követő, újonnan megválasztott elnök hivatalba nem lép. Mindezek ellenére tavaly óta kisebb-nagyobb rendszerességgel előkerül az a narratíva, hogy Zelenszkij felhatalmazása lejárt, de ő önhatalmúlag úgy döntött, nem ír ki új választásokat Ukrajnában. Így a hatalma nemhogy nem legitim, egyenesen diktátorként irányítja Ukrajnát. Ez egy ideig csak a Kreml kommunikációjának volt visszatérő eleme, de az, hogy immár Trump is ezt a szólamot pengeti, új helyzetet teremt. Ukrajnára a háború kezdete óta nem látott nyomás került a tekintetben, hogy belátható időn belül választásokat tartson, közben ráadásul – sajtóhírek szerint – Trumpék már Zelenszkij utódját keresik, és a kapcsolatot is felvették egyik-másik potenciális jelölttel. Mindezt az amerikai adminisztráció sem tagadta, sőt Elon Musk (aki bár nem tagja a kormánynak, de jelen pillanatban Trump mellett talán az amerikai vezetés legbefolyásosabb szereplője) maga is újra osztott az X-en egy erről szóló posztot a következő kommentárral: Ukrajnának választást kell tartania. Zelenszkij elsöprő vereséget szenvedne. Ukraine needs to hold an election. Zelensky would lose by a landslide. https://t.co/P8e2NFOqYs — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2025 Valóban így történne? És ha nem ő, akkor ki vezetheti Ukrajnát a következő években, és mit jelentene mindez Moszkva és Washington számára? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

Ha még nem vagy a 24 Extra előfizetője, Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!Ha még nem vagy a 24 Extra előfizetője, itt ismerheted meg a csomagokat. Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek