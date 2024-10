Orbán soros elnökként ismét káoszt szít az EU-ban a grúziai választások körüli ámokfutással

Bármit is mond Orbán Viktor a georgiai látogatásán, nem az Európai Uniót képviseli. Az unió rotációval megválasztott soros elnökének nincs tekintélye a külpolitikában

– mondta Josep Borell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai képviselője a spanyol RNE közszolgálati rádiónak. „Orbán Viktor miniszterelnök nem kapott felhatalmazást az EU Tanácsától arra, hogy Tbiliszibe látogasson” – mondta a hvg.hu tudósítása szerint Borell szavaira hivatkozva többször az Európai Bizottság szóvivője a testület hétfői sajtótájékoztatóján. Thijs Reuten holland európai parlamenti képviselő képviselő pedig felszólította az unió 26 másik tagállamát és az Európai Bizottságot, hogy lépjenek fel a magyar miniszterelnökkel szemben. „Az, hogy Orbán legitimálja ezeket a választásokat, magát az EU-t ássa alá” – írta az X-en.

Habár számos súlyos aggály merült fel a hétvégi grúziai választásokkal, az ellenzék és az államfő szerint választási csalás történt, és nem ismerik el az oroszbarát Georgiai Álom – Demokratikus Georgia kormánypárt győzelmét, Orbán Viktor már egy nappal a szavazatok teljes feldolgozása előtt, szombaton gratulált a győzelemhez, hétfőn és kedden pedig Irakli Kobakhidze miniszterelnök meghívására máris tárgyalásokat folytat az országban. A magyar delegáció tagjai között szerepel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály pénzügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó is gratulált már hétfőn a georgiai kormánypártnak, és közölte, hogy „készen állunk a kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködés fejlesztésére és az európai integrációs folyamat támogatására”.

Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund elemzője azt mondta a 444-nek Orbán Viktor nyugati szövetségeseink körében hatalmas ellenkezést kiváltó grúziai látogatásáról, hogy

a Magyarország soros EU-tanácsi elnökségének első két hetében megismert provokatív diplomáciai ámokfutás, ha úgy tetszik a »trolldiplomácia« második felvonása.

A szakértő arról is beszélt a lapnak, hogy a miniszterelnök útja nem csak provokáció, az EU soros elnökének látogatása nagyon fontos legitimációs elem lesz a Georgiai Állom számára, ami minden bizonnyal maximálisan ki fogja aknázni a lehetőséget, hogy azt képviselje, az EU meghatározó szereplői elismerik a vitatott választási eredményt. A kormánypárt ezáltal pacifikálhatja is a kormánykritikus tüntetőket, akiket mindenekelőtt az ország európai uniós integrációjának álma tart egyben.

A georgiai választási bizottság hivatalos közlése szerint a kormánypárt a szavazatok több mint 54 százalékával nyert a hétvégén. A parlamenti választásokról azonban más szervezetek mellett az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői is a szavazók megfélemlítéséről, hatósági nyomásgyakorlásról, szavazatvásárlásról, de még feltört szavazóurnáról és a jogsértéseket jelenteni akarók fizikai bántalmazásáról, jelentések széttépéséről is beszámoltak. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, és Josep Borell is közölte, hogy az állítólagos szabálytalanságokat komolyan kell kezelni és tisztázni.

Az uniós tagállami vezetők tavaly decemberben feltételekkel járultak hozzá Grúzia uniós tagjelöltté nyilvánításához, mivel azonban a kormány álláspontja nem változott, és továbbra is a demokrácia visszaesését lehetett tapasztalni, az EU állam- és kormányfői – a magyar miniszterelnökkel együtt – idén az egész integrációs folyamat felfüggesztéséről döntöttek.

Az Európai Tanács felszólítja a grúz hatóságokat, hogy tegyék egyértelművé szándékaikat jelenlegi intézkedéseik visszavonásával, amelyek veszélyeztetik Grúzia európai uniós útját, de facto a csatlakozási folyamat megállításához vezetve

– írta a testület hétfői csúcstalálkozója után kiadott következtetései között.