Bunyóznak és csalnak a sorsdöntő grúz választáson

Sorsdöntő parlamenti választás zajlik Georgiában (Grúziában), amelynek tétje az, hogy visszasodródik-e a kaukázusi ország az orosz érdekszférához vagy folytathatja-e a nemrég elkezdett nyugati integrációját, amelynek során tavaly decemberben tagjelölti státuszt kapott az Európai Uniótól. A kormányzó Georgiai Álom győzelme esetén az orosz-párti erők diadalmaskodnának, ezt szeretnék megakadályozni az ellenzéki pártok, akik az EU-hoz szeretnének csatlakozni. A csatlakozási tárgyalásokat egyébként nyáron az EU felfüggesztette a sok vitát kiváltó külföldi ügynöktörvény miatt, amivel a grúz kormány orosz mintára próbálja ellehetetleníteni a civil szervezeteket.

A tét és a feszültség is hatalmas, erről tanúskodnak azok a tudósítások, videók, amelyek sorra jönnek a szavazóhelyiségekből és környékükről. Van, ahol választási megfigyelőket támadnak meg kormánypárti huligánok.

Today’s election in Georgia isn’t just a vote — it’s a crossroads. Will Georgia move closer to the EU or deepen ties with Russia?

"Georgian Dream", the current ruling party, is a party of contradictions; they led Georgia towards finally receiving EU candidate status in 2023 and… https://t.co/5b2XMBwhZ7 pic.twitter.com/a8FyNJwSpl

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 26, 2024