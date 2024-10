Még tart a botrány a grúz választás körül, Orbán azonban hétfőn már tárgyal az oroszbarát győztessel

Még nem csengett le a grúz parlamenti választások körüli nemzetközi visszhang, miután a szavazatok több mint 54 százalékával úgy győzött az oroszpárti kormányzó Georgiai Álom – Demokratikus Georgia, hogy az ellenzék tömeges csalást emlegetve nem ismerte el az eredményt, Orbán Viktor azonban hétfőn mégis Tbiliszibe utazik.

Orbán Viktor már jó előre gratulált az kormányzópártnak a győzelemhez.

A magyar miniszterelnök látogatását a Bloomberg információi után a grúz miniszterelnök sajtófőnöke is megerősítette.

A Hvg.hu szerint a hírügynökséggel később egy e-mailben azt is közölte, hogy a hivatalos fogadó ceremóniát október 29-én, kedden tartják, melyet négyszemközti tárgyalások és egy sajtótájékoztató is követ. A magyar miniszterelnököt egy kormányzati delegáció is elkíséri az útra, melynek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is tagja lesz.

A lap megkereste Havasi Bertalant, Orbán Viktor sajtófőnökét, aki szintén megerősítette a látogatást.