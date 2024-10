A grúz elnöknő nem ismeri el a választás eredményét, tüntetésre hívta a támogatóit

Georgia (Grúzia) elnöke, Szalome Zorubasvili bejelentette, hogy nem fogadja el a választási eredményeket, és felszólította az állampolgárokat, hogy vonuljanak az utcára, miután az ellenzék szerint a kormánypárt csalással nyerte meg a szombati választásokat – írta Politico.

– mondta az államfő, aki a X-en közzétett nyilatkozatában az ország „nemzetközi partnereit” is arra kérte, hogy álljanak ki a grúz nép mellett., és nem a „törvénytelen kormányt” támogassák.

I urge our international partners to protect Georgia by standing with the people, not an illegitimate government.

Just as you opposed the Russian law, we ask you to stand with us again. These elections are illegitimate, and nothing can change that. pic.twitter.com/D7aeaTEjMM

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 27, 2024