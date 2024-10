Már holnap ukrajnai harci zónába kerülhetnek észak-koreai katonák

A porfolio.hu szemlézi az Institute for the Study of War elemzését arról, hogy Vlagyimir Putyin sokajára tett túlzó kijelentést az ukránok veszteségeiről és az oroszok sikereiről a Kurszki területen.

A szerzők úgy vélik, Putyin így kívánja megnyugtatni az orosz közvéleményt.

Putyin a Rosszija 1 állami televíziónak pénteken adott interjújában kijelentette, hogy 2000 ukrán katonát kerítettek be a Kurszki területen; ráadásul, így az elnök, az ukránok nem is igazán értik, hogy be vannak kerítve.

Putyin állításait Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán haderő főparancsnoka visszautasította.