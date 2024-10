Eszkaláció, nemzetközi konfliktus – új fejezetet nyit az orosz-ukrán háborúban az észak-koreai katonák megjelenése

Ukrajna és Dél-Korea után az Egyesült Államok is bejelentette, bizonyítékuk van rá, hogy észak-koreai katonák vannak Oroszországban. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy más országokhoz hasonlóan Kim Dzsongun rezsimje is hadászati eszközöket biztosít az oroszoknak, viszont arra még nem volt példa, hogy egy idegen ország hadserege is beszálljon a háborúba. Észak-Korea részvétele nemzetközi konfliktushoz vezethet.

Az Egyesült Államok szerint Észak-Korea csapatokat küldött Oroszországba, „erősen valószínűsíthetően” azért, hogy Ukrajna ellen harcoljanak. Az USA, Ukrajna és Dél-Korea állítása az, hogy a katonák száma több ezer főre tehető, a legtöbben közülük még Oroszországban vannak. Washington szerint a célállomásuk és a háborúban betöltött szerepük egyelőre nem világos. A két, atomfegyverrel rendelkező ország vezetése cáfol. A múlt héten már megjelentek olyan hírek az ukrán sajtóban és Telegram-csatornákon, melyek szerint észak-koreai katonák sebesültek vagy haltak meg a fronton. Bár ezeket az információkat később mindkét oldalról tévesnek minősítette, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta meg Észak-Koreát, hogy tiszteket küldött a megszállt ukrán területekre, és összesen 12 ezer katonát tervez elindítani Oroszország megsegítésére. Úgy vélem, mielőtt csapatokat telepítenének, először tiszteket küldtek a helyzet felmérésére – nyilatkozta Zelenszkij. Kijev úgy tudja, a katonákat egy ünnepség keretében személyesen Kim Dzsongun észak-koreai diktátor bocsátotta útra ebben a hónapban. Ukrajna október 24-i közlése szerint az első észak-koreai egységeket már átszállították a kurszki frontra. A dél-koreai hírszerzés úgy tudja, Észak-Korea 3000 katonát – köztük a különleges erők tagjait – küldött Oroszország keleti régióiba, ahol három katonai bázison zajlik a kiképzésük és az akklimatizáció. Úgy tudják, összesen 10 ezer katona bevetését tervezik. Szöul mesterséges intelligenciát használó arcfelismerő rendszerrel azonosítani tudott frontra küldött tiszteket is, akik valószínűleg azért is lehettek ott, hogy segítsék az észak-koreai gyártmányú KN-23 típusú rakéták használatát. Az egyik azonosított tiszt a koreai rakétafejlesztések kulcsfigurája, aki a Kim Dzsongun egyik tavalyi rakétagyári látogatásán készült felvételeken is megjelent. Dél-Korea szerint az észak-koreai különleges erők 1500 tagját az orosz hadiflotta csendes-óceáni hajóival szállították Vlagyivosztokba, ahonnan várhatóan hamarosan tovább állnak, már orosz katonai egyenruhával, fegyverekkel, hamis okmányokkal felszerelkezve. Szibériai katonákból álló egységekhez osztották be őket, hamis papírjaik szerint burjátok (ez egy a Mongóliával határos területen élő szibériai nép). Később további 1500 katonát szállítottak Oroszországba. Szöul az észak-koreai csapatok bevonása miatt fontolgatja, hogy változtat eddigi álláspontján, és mégis szállít közvetlenül Ukrajnának fegyvereket. Dél-koreai részvétel 1953-ban fegyverszünetet kötött a két Korea, azóta azonban komoly arzenált halmozott fel mindkét fél arra az esetre, ha a konfliktus kiújulna. Az ukrajnai háború elhúzódásával a Koreai-félszigeten lévő készletek a figyelem középpontjába kerültek. Oroszország Észak-Koreához fordult régi szovjet lövedékei és fegyverei miatt, Dél-Korea pedig erős hadiiparral rendelkezik: az Egyesült Államokat tüzérségi eszközökkel látja el, és szállít fegyvereket, különösen K2 harckocsikat és K9 önjáró tarackokat Lengyelországba, lehetővé téve Varsó számára, hogy ezeket saját felszereléseként küldje tovább Ukrajnába. Az észak-koreaiak oroszországi jelenlétét amerikai oldalról Lloyd Austin védelmi miniszter erősítette meg, ahogy azt is, hogy a titkosítás alól feloldott hírszerzési bizonyítékaik alapján az október első felében érkezett katonák kiképzésen vesznek részt. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

