WHO: több mint 400 támadás történt a gázai egészségügyi létesítmények ellen

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közzétett egy infografikát, amely azokat a gázai egészségügyi infrastruktúrát ért támadásokat mutatja be, amelyeket 2023. október 7. és 2024. március 12. között regisztrált. A közlemény szerint október 7-e, vagyis a háború kirobbanása óta a WHO 410 támadást dokumentált a Gázai övezet egészségügyi létesítményei ellen. A támadások 685 halálos áldozatot követeltek, 902-en megsérültek, 99 létesítményben keletkezett kár, és 104 mentőautót érintettek. A támadások kétötöde (38%) Gázavárosban, egynegyede (23%) Észak-Gázában, több mint egynegyede (28%) pedig Khan Younisban történt.