Joe Biden Lengyelországba utazik

Joe Biden amerikai elnök február 20-án háromnapos látogatásra Lengyelországba utazik az ukrajnai orosz hadművelet kezdetének egy éves évfordulója előtt – közölte pénteken Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője.

Mint mondta, Biden Andrzej Duda lengyel elnök mellett más európai NATO-tagországok képviselőivel is találkozni fog. Hozzátette, hogy az amerikai elnök a tavaly február 24-én indult ukrajnai orosz hadművelet közelgő évfordulójára tekintettel beszédet is tart. Ebben egyebek között Washington és szövetségesei Ukrajnának juttatott támogatásáról is szó lesz.

Marcin Przydacz államtitkár, a lengyel államfői hivatal külügyi irodájának főnöke péntek esti varsói sajtóértekezletén közölte: Biden látogatása során, február 22-én az úgynevezett Bukaresti Kilencek (B9), a NATO keleti határvidékén található tagállamok (Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Magyarország) csúcstalálkozóját is megtartják Varsóban.

A múlt héten felmerült, hogy Biden esetleg a lengyelországi látogatást követően esetleg Ukrajnába látogat. A Fehér Ház az erre vonatkozó megkeresésre mindössze annyit közölt, hogy egyelőre nem nincs bejelentenivalójuk további látogatásokról.

