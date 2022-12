Kissinger szerint tárgyalásos béke kell Ukrajnában, ha el akarjuk kerülni a harmadik világháborút

Hogyan kerüljünk el egy újabb világháborút?

– ezzel a címmel írt cikket a Spectator magazinba a 99 éves Henry Kissinger, az Egyesült Államok korábbi külügyminisztere, aki számos alkalommal találkozott Vlagyimir Putyinnal is az elmúlt 22 évben. Kissinger rögzíti, hogy a szembenálló igények jelenleg összeférhetetlennek tűnnek: Kreml szerint Kijevnek muszáj elismernie Oroszország részeként az általuk annektált déli és keleti területeket, míg az ukrán vezetés ragaszkodik hozzá, hogy minden orosz katona elhagyja Ukrajnát, beleértve a 2014-ben elcsatolt Krím-félszigetet is.

Lassan eljön az idő, hogy építeni kezdjünk a beállt stratégiai változásokra, és integráljuk azokat egy új struktúrába, hogy tárgyaláson keresztül érhessük el a békét

– írja Kissinger, hozzátéve, hogy a békefolyamat részeként Ukrajnát be kell venni a NATO-ba, a semlegesség már nem jó alternatíva. Azt is felveti a cikkben, hogyha lehetetlennek bizonyul a 2014-es status quóhoz való visszatérés, akkor akár a nemzetközileg felügyelt népszavazás is egy opció a megszállt területeken. Egyben figyelmeztet arra, hogy az Oroszország impotenssé tételére, esetleg szétesésére irányuló vágyak veszélyesek, mert káoszt és hatalmi vákumot szabadíthatnak el egy 11 időzónát felölelő területen. Az állandósuló erőszak ráadásul egy olyan országban zajlana, amely a világ egyik legnagyobb nukleáris arzenáljával bír.

(Guardian)