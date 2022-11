Az ENSZ emberi jogi hivatala szerint Oroszország és Ukrajna is megkínozta a hadifoglyokat

Az ENSZ Emberi Jogi Hivatalának (OHCHR) kedden közölt jelentése szerint Oroszország és Ukrajna is megkínozta a hadifoglyokat. Az ENSZ ukrajnai székhelyű megfigyelőcsoportja több mint 100 hadifogollyal készített interjúra alapozza a megállapításait. Az ukrán hadifoglyokkal az interjúkat a szabadon bocsátásuk után készítették, mivel Oroszország nem engedte be a szervezet embereit a fogvatartási helyekre. Oroszország folyamatosan tagadja a hadifoglyok kínzását, Kijev viszont korábban már kijelentette, hogy kivizsgálja a jogsértéseket, és megteszi a megfelelő jogi lépéseket – írja a The Guardian.