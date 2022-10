Dollármilliókból utaztatják a republikánus kormányzók a bevándorlókat demokrata fellegvárakba, de csak az odautat állják

Több mint egymillió, gyakran a szükséges dokumentumokkal nem rendelkező bevándorlót fogadtak be ideiglenesen az Egyesült Államokba Joe Biden hivatalba lépése óta, a félidős választásokra készülő republikánusok pedig igen különös – az Orbán-kormánynak a 2015-ös menekültválság idején tanúsított viselkedését idéző – taktikát választottak a kérdés kampánytémával emeléséhez: több déli kormányzó is úgy döntött, hogy a demokrata fellegvárként elkönyvelt városokba utaztatják az erre nyitott bevándorlókat. Bár a politikai akció felvet erkölcsi aggályokat, akadnak olyan bevándorlók is, akik ki tudják használni a Washingtonba vagy New Yorkba szóló ingyen út nyújtotta lehetőséget.

Az Egyesült Államok déli határára falat ígérő Donald Trump exelnök 2016-os kampánya óta az európai bevándorlók által alapított ország egyik legmegosztóbb kérdése a bevándorlás.

Míg Trump elnöksége idején főként arról szóltak a hírek, hogy az új élet reményében az USA földjére utazóknak milyen nehézségekkel kell szembesülniük – például számtalan olyan család volt, melyeket a bevándorlási hivatal munkatársai úgy szakítottak szét, hogy még a rendszerben egyedül maradó kisgyerekekkel is kvázi fogolyként bántak –, addig a demokrata Joe Biden hivatalba lépése után enyhítettek a szabályokon,

és több mint egymillió, újonnan érkező, de sokszor a szükséges dokumentumokkal nem rendelkező bevándorló számára biztosítottak szabad mozgást az államok területén.

Továbbra is emberéletekből kovácsolnak politikai tőkét

Az éleződő kultúrharcban az idei félidős választásokra készülő republikánusok nem is engedték el a témát – amellyel egyébként azért is lenne érdemes foglalkozniuk az illetékeseknek, mert a New York Times cikkünk témáját körüljáró egyik írása szerint akár hét évig is tarthat, mire egy megfelelő papírok nélkül az országba érkező bevándorló hivatalosan is elismert menekültté válhat.

Viszont egy igen különös taktikát választottak a téma napirenden tartásához: a nyár folyamán két, a déli határ mentén található állam (Arizona és Texas), valamint az Atlanti-óceánba nyúló félszigeten fekvő Florida republikánus vezetője is úgy döntött,

a tömeges migráció közvetlen hatásait a demokrata fellegvárakba exportálják, hogy így világítsanak rá, mekkora problémát jelent valójában ez a kérdés.

Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a határon frissen átlépő, főként dél-amerikai bevándorlókkal buszokat töltenek meg – vagy repülőre ültetik őket –, hogy Washingtonba, New Yorkba vagy Chicagoba utaztassák őket. A főként az egyes államok határvédelmi programjából finanszírozott utaztatásokra egyébként az amerikai beszámolók szerint eddig Floridában, Texasban és Arizonában is több millió dollárt költöttek.

Ez a gyakorlat – amely itthon a 2015-ös menekültválság kezelésének idejéből lehet ismerős – erősen provokatív, miközben az északra küldött emberek méltóságát egyáltalán nem veszi figyelembe.

Az olasz gyökerekkel rendelkező floridai kormányzó, Ron DeSantis például szeptemberben a szerinte a liberális elit körében népszerűnek számító, Massachusetts államhoz tartozó Martha’s Vineyard nevű szigetre reptetett 48 bevándorlót – ahova több utast is úgy küldtek el, hogy azt hitték, New Yorkba mennek. Ezek a főként Venezuelából érkező bevándorlók be is perelték azóta DeSantist – mivel a bíróságra benyújtott csoportos keresetük szerint indulás előtt munkalehetőségeket, bevándorlási támogatást és a gyerekeik iskoláztatását ígérték nekik, de a repülőről leszállva megdöbbenve tapasztalták, hogy ebből semmi sem igaz.

A bírálók szerint az elesett embereket bábuként használó, politikai játszmaként működő szervezett utaztatás provokatív jellegét az is jól mutatja, meddig ment el az akció egyik zászlóvivője, a texasi kormányzó. A párttársaival együtt eddig több tízezer embert New Yorkba, Chicagoba, Martha’s Vineyard szigetére, valamint az ország törvényhozásának otthont adó Washingtonba utaztató Greg Abbott ugyanis Kamala Harris alelnök házához is odaküldött két ilyen buszt.

A főváros polgármestere, Muriel Bowser a hónap elején vészhelyzetet is hirdetett az érkezők miatt, New York polgármestere, Eric Adams pedig azt mondta, a menedékhely-rendszer már nem bírja sokáig, mivel május óta több mint 11 ezer bevándorló érkezett a városba.

„A felelőtlenség csúcsa” és „emberkereskedelem”

Kamala Harris később, egy Vice-nak adott interjújában súlyos kritikákat fogalmazott meg a venezuelaiakat a texasi San Antonioban található menekültszállóból Martha’s Vineyard szigetére reptető floridai DeSantis és a két busznyi bevándorlót a washingtoni házához buszoztató texasi Abbott tevékenységével kapcsolatban.

Játszanak. Ezek politikai mutatványok valódi emberi lényekkel, akik bántalmak elől menekülnek. Tudják, mi történik most Venezuelában?

– tette fel a költői kérdést arra utalva, hogy a mostanában érkező bevándorlók között igen sokan vannak olyanok, akik Venezuelában tapasztalható rossz gazdasági körülmények elől az Egyesült Államokban keresnek menedéket.

Gyerekek, emberek, akiket buszra vagy repülőre ültettek, akik nem tudták, hová mennek vagy hová küldik őket. Emberi lények, valódi emberek, akik bántalmak elől menekültek, akik menedéket keresve az Amerikai Egyesült Államokba jöttek. Úgy gondolom, hogy ez a felelőtlenség (…), a kötelességmulasztás csúcsa, amikor egy választott vezető ilyen játékokat játszik az emberi élettel és az emberi lényekkel

– folytatta az alelnök.

Joe Biden is ezen az alapon kritizálta a republikánusok politikai akcióját a kongresszus latin-amerikai gyökerű, demokrata tagjait tömörítő jelölőgyűlésének gáláján. A CNN beszámolója szerint arról is beszélt, hogy a republikánus politikusoknak inkább abban kellene segíteniük, hogy meg tudják reformálni a bevándorlási rendszert, hogy hamarabb válhassanak állampolgárrá azok az emberek, akik az Egyesült Államokban szeretnének új életet kezdeni. „Ahelyett, hogy velünk együtt dolgoznának a megoldásokon, a republikánusok politikát játszanak az emberekkel, és kellékként használják őket” – fogalmazott az elnök.

De Massachusetts republikánus kormányzója, Charlie Baker is azt mondta, egyre több kérdés merül fel DeSantis akciójának jogszerűségével kapcsolatban. Sőt a déli államokból is érkeznek kritikus hangú megszólalások. Veronica Escobar texasi demokrata kongresszusi képviselőnő „lelketlen embernek” nevezte a floridai kormányzót. Florida állam demokratapárti színeiben megválasztott mezőgazdasági biztosa, Nikki Fried levélben fordult Merrick Garland főügyészhez, hogy szövetségi vizsgálatot kérjen az esetleges emberkereskedelem ügyében.

Van, hogy visszafelé sül el a fegyver

A San Antonio központú Bexar megye seriffje vizsgálatot indított a Martha’s Vineyardra küldött bevándorlók miatt, mert szerinte mind a megyei, mind a szövetségi törvényeket megszegték azzal, hogy hamis ürüggyel csalták őket a szigetre, ahol aztán a republikánusok politikai céljainak megfelelő fotókat készítettek róluk. Javier Salazar hivatala később azt közölte a sajtó munkatársaival, hogy több fenyegetést is kaptak a vizsgálat megindításának bejelentése után.

A Vice szerint a szélsőjobboldali fórumokon is megnőtt a bevándorlóknak szánt halálos fenyegetések száma, de vannak olyan érintettek is, akik hálát adnak a republikánus kormányzók kétes politikai játszmáinak.

Szerencsésnek érzem magam, hogy a kormányzó felültetett egy Washingtonba tartó buszra. Ez megnyitotta előttem az ajtókat

– mondta a New York Times riporterének Lever Alejos, aki év elején összesen 750 dollárért (318 ezer forintért) adott túl az észak-venezuelai Barquisimeto városában található gépjavító műhelyén, hogy útnak induljon az Egyesült Államokba, ahonnan jobban tudja anyagilag támogatni a családját.

Miután átkelt a Rio Grandén, egy menekülttáborba került, ahol azt ajánlották fel neki: vagy adnak neki egy buszjegyet San Antonioba 50 dollárért (21 ezer forintért), vagy elviszik ingyen Washingtonba. Az utóbbit választotta, így már két hónapja az Egyesült Államok fővárosában él, ahol a nagy munkaerőhiánynak köszönhetően azonnal talált munkát.

Sőt, már munkát is váltott: az építőipart veszélyesnek tartotta, ám egy Facebook-csoportban talált egy hirdetést, és azóta a vendéglátásban dolgozik. Például egyetemi és MLB-s baseballmeccseken árul hotdogot. És bár még hajléktalanszállón lakik, már kéthetente 150 dollárt (64 ezer forintot) haza tud küldeni a családjának, miközben lakásra és kocsira is gyűjt.

Az ő életében mindenképpen előrelépést jelentett, hogy Greg Abbott texasi kormányzó elkezdte a bevándorlókat a demokrata fellegvárakba utaztatni. Ugyanakkor sokan nem ennyire szerencsések. A Martha’s Vineyard szigetére küldött venezuelaiak története azt példázza, milyen szörnyű játékról is van szó – máskülönben nem perelték volna be közösen a floridai kormányzót.