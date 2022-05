Orbán floridai követője lehet a Republikánus Párt ásza

Ronald Dion DeSantis 1978-ban született a floridai Jacksonville-ben. A bevándorlás szigorítását támogató DeSantis egyik ükapja, Salvatore Storti 1904-ben emigrált Szicíliából, és Pennsylvania államban telepedett le. Salvatore felesége, Lucia 1917-ben követte, még éppen azelőtt, hogy az abban az évben életbe lépő bevándorlási törvény megtiltotta volna a belépést azoknak, akik – Luciához hasonlóan – írástudatlanok voltak.

DeSantis katolikus, középosztálybeli családban nevelkedett: édesanyja ápolónő, édesapja pedig a Nielsen cég televíziós közönségméréshez használt eszközeinek beszerelésével foglalkozott. Húga, Christina Marie 1985-ben született, de 2015-ben váratlanul meghalt. Ron DeSantis gyerekkora óta baseballozott, amelyet a Yale Egyetemen folytatott tanulmányai alatt sem hagyott abba. 2001-ben diplomázott, majd egy rövid tanári kitérő után 2002-ben beiratkozott a Harvard jogi karára. Életrajzának következő epizódja a JAG című tévésorozatból ismerős lehet: DeSantis másodévesként belépett az amerikai haditengerészethez, és 2010-es leszereléséig katonai ügyészként dolgozott, foglalkozott például Guantanamóban fogvatartott rabokkal, de szolgált Irakban is.

Ugyanebben az évben megnősült, az egyik, Jacksonville-ben működő magántelevízió műsorvezetőjét, Casey Blacket vette el, akivel közösen három gyermeket nevelnek. 2012-ben jelentette be, hogy elindul Florida 6-os választókörzetének kongresszusi képviselői helyéért, és miután fölényesen megnyerte a republikánus előválasztást, 57:43 százalékos arányban a demokrata ellenfelét is legyűrte.

Nem barátokat keresek

A képviselőházban a nemzetbiztonsági bizottság elnöke lett, de tagja volt a külügyi, az igazságügyi és a kormányzati reformért felelős bizottságnak is. Bár 2016-ban el akart indulni Marco Rubio szenátori székéért, aki a Fehér Házat célozta meg, Rubio végül idő előtt abbahagyta az elnöki kampányt és maradt szenátor, DeSantis pedig a képviselőházban. Az őt ismerők a Politicónak azt mesélték, hogy a Washingtonban töltött ideje alatt DeSantis magának való volt, általában fülhallgató volt a fülében, nem nagyon beszélgetett senkivel, és annak ellenére lehetett sikeres politikus, hogy nem különösebben karizmatikus ember. Maga DeSantis erről azt mondta:

Nem azért voltam ott a kongresszusban, hogy feltétlenül szocializálódjak. Nem azért voltam ott, hogy feltétlenül barátokat szerezzek.

Ugyanakkor, emeli ki a Politico, DeSantis gondot fordított arra, hogy kapcsolatot építsen a konzervatív agytrösztökkel (think-tank). Az egyik szervezet munkatársa arról mesélt, hogy DeSantis minden rendezvényen megjelent akkor is, ha nem tartott előadást, és mindig elkísérte a felesége is. Ezek a kapcsolatok aztán sokkal jövedelmezőbbnek bizonyultak, mint a kollégákkal való ismerkedés, és segítettek felépíteni DeSantis reputációját is. Hasonlóan hasznos volt a rövid szenátorjelölti pályafutása is, ugyanis ez idő alatt sikerült összeismerkednie olyan fontos és dúsgazdag republikánus támogatókkal, akikkel mezei képviselőként nem lett volna lehetősége.

Sok republikánus politikushoz hasonlóan DeSantis 2015-ben, de még 2016 elején sem állt ki határozottan Donald Trump elnökjelöltsége mellett. Külön kiemelendő, hogy a Club for Growth nevű think-tank, amellyel DeSantis szoros kapcsolatot épített ki, arra figyelmeztette az általa támogatott jelölteket – így DeSantist is –, hogy megvonja a pénzügyi támogatást azoktól, akik Trump mellé állnak. A Club for Growth még egy hirdetést is megrendelt, amelyben Trumpot olyan, kétes hírű üzletemberként jellemezték, aki a számlák kifizetését a csődtörvények mögé bújással akarja elodázni – ám a reklámot végül visszavonták.

Elmélyülő kapcsolat

DeSantis sosem válaszolt egyértelműen arra a kérdésre, hogy támogatja-e Trumpot, és még akkor sem állt be mögé, amikor Trump megnyerte a floridai előválasztást, inkább várt vele 2016 májusáig, amikor már egyértelművé vált, hogy az üzletember és valóságshow-szereplő lesz a republikánusok jelöltje. A következő időszakban aztán egyre szorosabbá vált Trump és DeSantis kapcsolata. Az USA 45. elnöke 2017 decemberében kijelentette, hogyha DeSantis elindul Florida kormányzói címéért, akkor támogatni fogja.

A képviselő azzal viszonozta a gesztust, hogy egy 2018-as kampányfilmjében a kisgyerekei segítségével támogatta Trumpot. A filmben Casey DeSantis arról beszél,

hogy férje csodálatos apa, aki imád a gyerekeivel játszani, például építőkockákból épít falat, utalva Trumpnak a mexikói határra tervezett kerítésére;

Trump egyik könyvéből mesél;

az egyik gyereket Trump egyik kampányszlogenje segítségével tanítja olvasni;

a legkisebb gyereket egy „Make America Great Again” feliratú rugdalózóba öltözteti,

de felbukkan egy Trumpot formázó gumikacsa is.

Felesége egyébként nem csak ebben a videóban segítette DeSantist: a helyiek szerint majdhogynem jobban várták Casey-t, mint a férjét – népszerűségéhez nyilván hozzájárult a televíziós múltja is.

A kormányzóválasztás végül meglehetősen szorosra sikeredett. Eleinte úgy tűnt, hogy DeSantis mintegy 100 ezer szavazattal nyerni fog, így demokrata párti ellenfele, Andrew Gillum elismerte a vereségét. Ahogy azonban beérkeztek a késői szavazatok, Gillum hátránya kevesebb mint 34 ezerre, azaz 0,4 százalékpontra csökkent, így az előírások szerint újra kellett számolni a szavazatokat, a végeredmény ugyanakkor nem változott.

Harc Fauci és a Disney ellen

DeSantis 2019 januárjában lépett hivatalba, a következő év márciusában pedig megjelentek az első covidos esetek Floridában. Bár az adatok szerint a közösségi terjedés már korábban elkezdődött, a kormányzó csak április elsején hirdetett egészségügyi vészhelyzetet. A bárokat és az éjszakai szórakozóhelyeket március közepén eredetileg egy hónapra zárták be, de áprilistól további egy hónapos, az egész államra vonatkozó lezárást rendelt el a kormányzó. Június 5-én elkezdődött a nyitás, az olyan bárokban azonban, ahol nem szolgáltak fel ételt, ideiglenesen betiltották az alkoholárusítást. Ezt a rendelkezést szeptemberben visszavonták, és ugyanebben a hónapban megkezdődött a nyitás harmadik szakasza. Floridában 2022 januárjáig több mint 61 ezren haltak meg a koronavírus miatt, közülük csaknem 45 ezren 65 év felettiek voltak.

A kormányzót sokat bírálták az USA más államaihoz képest lazább járványügyi előírások miatt, például nyitva maradhattak az iskolák, DeSantis azonban kitartott amellett, hogy az ennél szigorúbb korlátozások az emberek szabadságjogainak korlátozását jelentené. Emellett hevesen támadta a vezető amerikai infektológust, Anthony Faucit, és kijelentette, hogy a „faucizmus” helyett a szabadságot kell választani. A kormányzó azt is megtiltotta, hogy a cégek előírhassák a kötelező oltást vagy a települések a kötelező maszkviselést, egy alkalommal pedig középiskolás diákokat támadott be amiatt, hogy egy fotózáshoz maszkot vettek fel. DeSantis hozzáállásával elnyerte az oltásellenesek szimpátiáját annak ellenére, hogy ő maga is felvette legalább az első oltást.

DeSantis támogatja az orvosi marihuána engedélyezését az államban, de a rekreációs célú bevezetését ellenzi. A művi terhesség-megszakítást ellenzi, és áprilisban írta alá azt a július 1-jén hatályba lépő abortusztörvényt, amely szerint Floridában a terhesség 15. hete után tilos lesz elvégezni az abortuszt – még akkor is, ha a terhesség nemi erőszak, emberkereskedelem vagy vérfertőzés következménye.

A törvény alól csak az jelent majd kivételt, ha a terhesség az anya egészségét veszélyezteti vagy végzetes magzati rendellenesség áll fenn. Ezzel Florida csatlakozik a szintén szigorú abortuszrendelkezéseket bevezető Texashoz és Oklahomához.

A kormányzó egyúttal talált magának egy nagyon furcsa célpontot is, mégpedig a Disney-t. Floridában nemrég egy, a magyar gyermekvédelminek nevezett törvényhez hasonló szabályozást fogadtak el, amely miatt a Vox amerikai hírportál azt írta, hogy DeSantis Orbán Viktor nyomdokaiba lépett. Mivel az incidensről nemrég hosszabban is írtunk, most csak röviden foglalnánk össze a lényegét: a Parental Rights in Education törvény megtiltja a gender- és LMBTQ-ideológia oktatását óvodában, illetve a 6–10 éves iskolások között, ezen kívül leszögezi, hogy a szexuális felvilágosítás kizárólag a szülők feladata.

A Disney számos alkalmazottját felháborította a törvény, és zavarta őket, hogy az elfogadást hirdető vállalat, amely a floridai Orlandóban hozta létre az első vidámparkját, nem lépett fel keményebben. Bob Chapek vezérigazgató végül beleállt a harcba, mire a jobboldal azzal támadott vissza, hogy mivel a Disney támadja a törvényt, ezért a pedofilok mellé áll. A következő lépés most az lehet, hogy megszüntetik a Disney Worldnek helyet adó közigazgatási övezet 1967 óta fennálló különleges státuszát. Az erre vonatkozó rendelkezést a republikánus többségű állami törvényhozás már elfogadta, és 2023 nyarán lépne életbe, igaz, a Disney egyelőre nem fogadta el a döntést.

Trumpizmus Trump nélkül

Idén ősszel sok államhoz hasonlóan Floridában is kormányzóválasztás lesz, és az már biztos, hogy DeSantis is harcba száll, hogy megőrizze a székét. Úgy tűnik, hogy folyamatosan egyre jobbak az esélyei. A CNN által szemlézett közvélemény-kutatási adatok szerint tavaly nyáron az elfogadottsága 45 és 50 százalék között volt, míg a megkérdezettek nagyjából 45 százaléka helytelenítette a kormányzói tevékenységét. Ezzel szemben idén tavasszal már 50 százalék feletti volt az elfogadottsága, a bírálók aránya pedig 40 százalékra esett vissza.

DeSantis győzelme nyilvánvalóan fontos lenne a republikánusoknak, személye azonban még ennél is fontosabb lehet a Republikánus Párt jövőjét illetően. Bár akadnak olyan republikánusok, akik Trumpot kritikával illetik, nem lehet őket az úgynevezett „Never Trumperek” közé, vagyis azok közé sorolni, akik teljes mértékben elutasítják Trumpot. DeSantis és a hozzá hasonló párttagok álláspontját a New York Times úgy határozta meg, hogy „kompetens trumpizmus”, ami az Intelligencer magyarázatában annyit tesz, hogy nem érdekli őket Trump rasszizmusa, korruptsága, hazugságai vagy a demokráciát sértő magatartása addig, ameddig az nem árt a Republikánus Párt arculatának. Az viszont zavarja őket, hogy Trump politikai szempontból sokszor maga alatt vágja a fát.

DeSantis az ő olvasatukban egy olyan vezető pártpolitikus, aki képes meglovagolni a Trump által gerjesztett, jobboldali-populista hullámot, miközben – Trumppal ellentétben – hajlandó figyelembe venni a mellette álló tanácsadók véleményét is.

Az egyszerű középosztálybeli családból származó, de a legjobb egyetemeken tanult tengerészveterán 2024-ben ígéretes alternatívát jelenthet azoknak a republikánusoknak, akik szeretnék, ha valaki folytatná a trumpizmust, de a névadó már túl sok lenne számukra.