Soha nem látott helyzetben videózták le Putyint

Az Üzbegisztánban tartott ázsiai biztonsági csúcstalálkozón soha nem látott helyzetben videózták le Vlagyimir Putyin orosz elnököt: Recep Tayip Erdogan török elnök karon fogva vonult ki vele az egyik teremből egy népes delegáció kíséretével. Erdogan a bal könyökhajlatánál fogta Putyint, akinek a bal keze mereven lógott maga mellett. A rövid videó alapján Erdogan tűnt inkább a domináns, támogató félnek, Putyin egy kissé kiszolgáltatottnak tűnt.

