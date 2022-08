Az orosz külügy kiposztolt egy videót, amin az amerikai nagykövetség munkatársa részeg

Egészen új fázisba értünk a diplomáciai kommunikációban, az orosz külügy hivatalos Twittere kirakott egy videót, amelyen egy részegen, nappal, koszos ingben sétáló férfi látható. A férfi dülöngél, megpróbál bejutni a lakásába, majd egy rendőr igazoltatja.

A külügy azt a szöveget írta mellé, hogy

We urge the @StateDept to give a raise 📈 to the employees of the @USEmbRu, given the truly un-bear-able working conditions here.

Indeed, fighting us is surely a tiresome affair 👇 pic.twitter.com/maYa12nfDo

