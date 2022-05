Felszálláskor kigyulladt egy utasszállító gép Kínában

Kigyulladt egy kínai belföldi utasszállító repülőgép felszálláskor a délnyugat-kínai Csungkingban helyi idő szerint csütörtök reggel – írja az MTI. A Tibet Airlines Lhászába, a Tibeti Autonóm Terület székhelyére induló repülőgépe letévedt a kifutópályáról, miközben felszálláshoz készülődött. A balesetről közzétett képen az látható, hogy a gép a kifutópályán keresztben áll, és az egyik oldalából lángok és sűrű, fekete füst száll fel. A Hszinhua meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a balesetnek vannak sérültjei.

A CCTV kínai állami hírcsatorna tudósítása szerint a tüzet a helyszínre érkező tűzoltóknak sikerült eloltaniuk. A bemutatott felvételek egyikén az látható, ahogy a még lángoló repülőgéptől emberek – feltehetően a gép utasai – mennek el.

An airplane caught fire in the airport of #Chongqing, #China. There were no deaths and only minor injuries among the 113 passengers, reports Reuters. pic.twitter.com/uIvnd3kUCS

— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2022