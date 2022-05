Meghalt Ukrajna első elnöke

Hosszas betegség után 89 évesen elhunyt a független Ukrajna első elnöke, Leonyid Kravcsuk – jelentette a helyi sajtó.

Kravcsuk 1991 és 1994 között volt Ukrajna elnöke. Anton Gerascsenko ukrán elnöki tanácsadó a Twitteren azt írta, hogy Kravcsuk „történelmi személyiség, és óriási szerepet játszott Ukrajna békés függetlenné válásában”.

Ukraine’s 1st president Kravchuk dies at age 89, a Soviet ideologue turned Ukrainian independence advocate. There are conflicting opinions about what he did, inc the Budapest Memorandum. In his later years, despite his poor health, he always seemed to find time for journalists https://t.co/Vd1ePQavEo

— Isobel Koshiw (@IKoshiw) May 10, 2022