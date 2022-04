Meghalt az első orosz katona Oroszország területén a háborúban

Nikita Koselev ukrán bombázásban halt meg az ukrán határtól tíz kilométerre. A 19 éves fiatal sorkatona nem sokkal a halála előtt azt írta a barátnőjének, hogy bombázni fogják őket.

Meet Nikita Koshelev, the 1st Russian soldier known to have died during the war on Russian soil from Ukrainian artillery fire. A 19-year-old draftee about 10 miles from the border. Before he was killed, he texted his girlfriend: “They’re going to bomb us.” https://t.co/hawrRWFiuE pic.twitter.com/mgHD02WK1b

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 28, 2022