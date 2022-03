Az oroszok egy laboratóriumra támadtak Csernobilban

A csernobili atomerőművet megszálló orosz csapatok „kifosztottak és megsemmisítettek” egy analitikai laboratóriumot a helyszínen, ahol radioaktív hulladékot dolgoztak fel – állítják ukrán tisztviselők.

Az ukrán 30 kilométeres zóna kezelésével foglalkozó állami ügynökség Facebook-bejegyzésben közölte, hogy

a laboratóriumban „rendkívül aktív minták és radionuklidok mintái voltak, amelyek most ellenséges kézre kerültek”.

A laboratórium, amelynek felállítása mintegy hatmillió euróba került, olyan értékes analitikai berendezéseket tartalmazott, amelyek Európában máshol nem állnak rendelkezésre – írta az ügynökség.

Csernobil nem működő erőmű, de az 1986-os katasztrófa óta folyamatos kezelést igényel. Az oroszok az invázió első napjaiban foglalták el, és hetekig tartották fogva az ott dolgozókat. Mára néhányukat szabadon engedték.

Az egykori atomerőmű továbbra is nagy aggodalomra ad okot: a hét elején az ukrán parlament arról számolt be, hogy az erőmű közelében erdőtüzek törtek ki, amelyeket műholdfelvételek is rögzítettek.

(BBC)