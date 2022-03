A brit védelmi minisztérium szerint akadozik az orosz invázió

A brit védelmi minisztérium legfrissebb jelentése szerint „akadozik” az oroszok ukrajnai inváziója, írja a Guardian. A jelentés szerint ennek logisztikai okai vannak: nehézségekbe ütközik az orosz csapatok ellátása élelmiszerrel és üzemanyaggal. Továbbá azt is írják, hogy sok orosz csapatot az ellátási vonalak védelmére kellett átvezényelni, ez pedig korlátozza a támadási lehetőségeit az orosz csapatoknak.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2022