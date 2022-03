Egy furgon neki hajtott a dublini orosz nagykövetségnek

Letartóztattak egy férfit Írországban, miután a furgonjával belehajtott a dublini orosz nagykövetség kapujába. A BBC szerint nincs sérültje az esetnek.

Az ír főváros rendőrsége károkozásként vizsgálják az esetet, a nagykövetség közelében lévő utakat átmenetileg lezárják.

Az esetről az RTE nevű helyi csatorna tett közzé videót a Twitteren:

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd

— RTÉ News (@rtenews) March 7, 2022