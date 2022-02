Így utazhatnak ingyenesen vonattal az Ukrajnából érkezők

Beszámoltunk róla, hogy vasárnap óta ingyen utazhatnak a MÁV járatain az Ukrajnából érkező menekültek, most pedig a vasúttársaság részleteket is megosztott.

A MÁV közölte azt is, hogy a vasúti személyforgalom folyamatos Záhony és Csap, illetve Munkács között. Záhonyból menetrend szerint naponta nyolc vonat, Ukrajna felől pedig kilenc vonat közlekedik a kishatárforgalomban, a távolsági nemzetközi vonatok a kijevi hálókocsikat nem továbbítják. A megnövekedett utasforgalom kiszolgálása érdekében a vonatok több kocsival járnak és tartalékjárműveket is irányítottak Záhonyba.

Azt írták, az ukrán határállomásról egyre nagyobb tömegek szeretnének Magyarország felé utazni, ezért a legtöbb vonat 6 kocsival közlekedik, további tartalékkocsik is rendelkezésre állnak a záhonyi állomáson. Az éjszakai órákban, szombat este 18 órától vasárnap reggel 8 óráig vasúton csaknem 1500 ember érkezett Záhonyba.

Záhony állomáson és a budapesti fejpályaudvarokon a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt önkéntesei az érkezőknek ellátást biztosítanak, segítenek az ügyintézésben és a tolmácsolásban.

A MÁV a záhonyi állomáson egy 14 kocsis szerelvényt is a menekültek részére bocsátott, vasárnap délelőtt 450-en tartózkodtak rajta. Ezen kívül a vasútállomás minden alkalmas helyiségét megnyitották a menekültek számára, mintegy hatszázan várakoznak a területen, de számuk folyamatosan változik, mert közúton és vasúton egyaránt érkeznek és indulnak tovább az emberek.

A MÁV éjszakára is nyitva tartotta a várótermeket Debrecen, Mátészalka, Nyíregyháza és Vásárosnamény állomáson.

A Deutsche Bahn ugyancsak bejelentette, hogy vasárnaptól a Lengyelországból Németország és Berlin felé tartó járatain ingyen utazhatnak a menekülnek.

