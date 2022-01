76 év késéssel érkezett meg egy amerikai katona levele

Egy Németországban állomásozó amerikai katona édesanyjának írt levele 76 év után érkezett meg Massachusettsbe. John Gonsalves őrmester 22 évesen írta a levelet 1945 decemberében Woburnben élő édesanyjának, miután véget ért a 2. világháború. A felbontatlan levél 75 évig hevert az amerikai postaszolgálat egy pittsburghi hivatalában, mielőtt megtalálták volna.

olvasható a levélben.

Gonsalves 2015-ben hunyt el, a posta azonban megtalálta a katona özvegyének, Angelinának a címét. A pár öt évvel a levél elküldése után ismerkedett meg egymással.

"It’s like he came back to me, you know?" John Gonsalves' widow said. https://t.co/TgUmZiH6ig

