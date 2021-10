A baloldal győzött, Orbán barátai vesztettek az olasz helyhatósági választáson

Nagyon megerősödött a mérsékelt baloldal az olasz helyhatósági választáson. A négy legnagyobb városban a Demokrata Párt (PD) jelöltje vagy támogatottja lett a polgármester. Közben az Orbán-barát olasz jobboldal egyik pártját újfasiszta vicceken röhögő, illegális kampányfinanszírozással gyanúsított háttéremberei sodorták bajba, a másik pártot, Salvini Ligáját, pedig egy drogügylettel kapcsolatos botrány rázta meg.

Jelentős győzelmeket aratott a mérsékelt baloldal a kétfordulós olasz helyhatósági választáson az elmúlt hetekben. A jobb- és baloldali populisták a legnagyobb városokban súlyos vereségeket szenvedtek, miután pártfinanszírozási és más botrányokba keveredtek. A Giorgia Meloni-féle Fratelli d’Italiáról (Olasz Testvériség, FdI) pedig most az is kiderült, hogy nem sikerült igazán megszabadulniuk az „újfasiszta” elemektől, hiába ígérték ezt.

Az országos baloldali siker Enrico Letta ex-miniszterelnök pozícióit is megerősítheti, akit márciusban választottak meg a szociáldemokrata irányultságú Demokrata Pártnak (PD) az élére. Letta nem véletlenül mondta az eredmények összesítésekor: a választások a PD számára nagy sikert jelentettek, Európának pedig „győzelmet”. Ezzel nyilvánvalóan arra utalt, hogy az euroszkeptikus jobb- és baloldali populisták, akik az elmúlt években meghatározták az olasz belpolitikát, visszaszorulóban vannak Itáliában. (Nemrégiben még az is előfordult, hogy a balos 5 Csillag Mozgalom és Matteo Salvini jobboldali radikális Ligája együtt kormányzott.)

A PD már az első fordulóban győzött Bolognában. A második fordulóban aztán Torino és Róma is a párt irányítása alá került. Nápolyban és Milánóban szintén a balközép jelöltjei nyertek, akiket a PD is támogatott. Így Olaszország négy legnagyobb városában a szocdemek vagy az általuk támogatott polgármesterek fognak kormányozni a következő öt évben. Bolognában és Nápolyban a PD a baloldali populista 5 Csillag Mozgalommal szövetségben nyert, viszont Milánóban egy olyan balközép koalíció ért el sikert, amely nem foglalta magában az 5 Csillagot.

Már eddig is PD-s polgármesterek voltak Palermóban, Bariban, Firenzében (e három városban most nem volt választás).

Így a tíz legnagyobb itáliai város közül nyolcban PD-támogatású a polgármester.

Csak Genovában és a szicíliai Cataniában nem a Demokrata Párt adja az önkormányzat első emberét – igaz, erről idén a genovaiak és a cataniaiak nem is szavazhattak.

Nagyvárosokat vesztettek a populisták

Ezzel szemben a baloldali populista 5 Csillag Mozgalom két polgármesternője is elveszített egy-egy nagyvárost. Rómában Virginia Raggi a második fordulóba sem jutott be. Torinóban, Olaszország autóipari központjában, pedig az 5 Csillag polgármesternőjét, Chiara Appendinót a PD jelöltje, Stefano Lo Russo váltja most.

Mindkét baloldali populista polgármester káoszba fullasztotta az önkormányzatot, amelyet vezetett. Rómában olyan extrém körülményeket teremtett az 5 Csillag Mozgalom helyi politikája, hogy már-már úgy tűnt, az inga átlendül a túloldalra, és a szélsőjobb győz. Pontosabban az olasz politikai közbeszéd annyira jobbra csúszott, hogy a baloldallal szemben induló jelölt, az FdI-s Enrico Michetti hivatalosan a középjobb politikusa volt. Végül a választók mégis csak középre húztak, és a PD szociáldemokrata irányultságú politikusa, Roberto Gualtieri lett a főváros új polgármestere.

A közepesen nagy városok közül a 200 ezres lélekszámú Trieszt az egyetlen kivétel, amely nem lett baloldali ezúttal: itt minimális különbséggel, 51 százalékkal nyert az eddigi, talán tényleg a leginkább jobbközépnek minősíthető polgármester, Roberto Dipiazza, aki Silvio Berlusconi pártját képviseli. Ám Dipiazzát a két radikális jobboldali párt, a Salvini-féle Liga és a Giorgia Meloni neve által fémjelzett Olasz Testvériség is támogatta. E két utóbbi párt az utóbbi időben kifejezetten jó kapcsolatokat ápol a Fidesszel. Meloni pedig, az Olasz Testvériség vezetője, Orbán Viktor lelkes rajongójának számít.

A kisebb, de százezer főnél népesebb városok közül Ravenna, Rimini, Salerno, a nyolcvanezres nagyságrendű lakossággal rendelkező települések közül pedig Varese és Caserta került most októberben PD-s polgármester irányítása alá.

Róma káoszába fulladt

Az olasz helyi választásoknál kevés bonyolultabb rendszer létezik. A lényeg az, hogy a nyertes polgármestert támogató politikai erő a nagyvárosokban bónusz szavazatokat kap. E pluszmandátumok biztosítják a győztesnek, hogy stabil kormányzó többsége legyen a városi tanácsban. Ezért volt jelentősége annak, hogy a második fordulóban a PD nyerte sok helyen a voksolást, ami felülírta a többi párt által az első fordulóban elért esetleges jó eredményeket.

Így például hiába érte el Rómában a képviselőjelöltek közül a szélsőjobboldali Olasz Testvériség (FdI) politikusa, Rachele Mussolini a legjobb eredményt, pártja nem irányíthatja majd az Örök Várost. A „poszt-újfasiszta” érzelmekre rájátszó FdI római polgármester-jelöltje, Enrico Michetti ugyanis az első forduló megnyerése (30 százalék) után a második fordulóban vesztett. Így a Michettit támogató Olasz Testvériség a „győzelem kapujában” bukott el.

A középbal jelöltje, Gualtieri az első fordulóban szerzett 27 százalékát nemhogy megduplázta a második fordulóban, hanem még annál is jobb eredményt ért el. A PD politikusa végül 60,2 százalékkal nyerte meg a választást (Michetti a negyvenet sem érte el). Előzőleg szorosabb versenyre lehetett volna számítani, de az ellenfeleket sújtó sorozatos botrányok megerősítették a volt gazdasági miniszter pozícióit. Az 55 éves politikus nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, hiszen irányította az Európai Parlament gazdasági bizottságát is korábban.

Nem lesz könnyű dolga az új polgármesternek, mert elődje, Virginia Raggi, az 5 Csillag Mozgalom baloldali populista politikusa elég zavaros örökséget hagyott maga után. Elhanyagolt létesítmények (három metróállomást is le kellett zárni 2019-ben), még elhanyagoltabb közszolgáltatások (a római tömegközlekedési vállalat harminc busza gyulladt ki 2017 eleje és 2018 közepe között) és a teljesen szétzilálódott szemétszállítás az, ami az 5 Csillag öröksége marad egy időre Rómában. A külvárosokban például olyan rossz volt a helyzet, annyira ritkán vitték el a szemetet, hogy patkányok, vaddisznók és sirályok lakmároztak időnként ezeken a félreeső környékeken. 2019-ben egy ideig az iskolákat sem akarták megnyitni, a patkányok annyira elárasztották Rómát. A polgármesternő közben politikai ellenfeleinek felelősségét hangoztatta az ügyben.

Antiszemitizmussal vádolt jelölt

Gualtieri nem véletlenül mondta győzelme után: újra akarja indítani Rómát. Gualterit azonban nemcsak Raggi alkalmatlansága segítette a győzelemhez. Idei legfőbb ellenfelét, Enrico Michettit – ő nyerte az első fordulót – középjobbra sorolják, de ez csak olasz viszonylatban igaz. A második forduló előtt ugyanis kiderült az FdI jelöltjéről, hogy a holokausztot összehasonlította a „Foibéval”, a II. világháború után (és részben az alatt is) a jugoszláv kommunista partizánok által végrehajtott gyilkos akciókkal. Ez utóbbiak célpontjai isztriai, Venezia-Giulia tartománybeli és dalmáciai olaszok voltak – legalábbis az itáliai (szélső)jobboldal verziója szerint.

Michetti szerint például a Foibe és más tömeggyilkosságok áldozatairól azért nem emlékeznek meg annyiszor, mert „nincsenek bankjaik”. Kijelentése zsidó szervezetek és baloldali politikusok részéről is heves tiltakozást váltott ki, és antiszemitizmussal vádolták a polgármester-jelöltet.

Olaszországban a „Foibe” kérdésköréről történészek között is szakmai vita zajlik (az áldozatok becsült száma pár száztól 16 ezerig terjed), de Silvio Berlusconi kormányzása óta a politikai jobboldal arra használja, hogy Benito Mussolini és a fasiszta rezsim felelősségét relativizálja a második világháború során – erről kiváló áttekintést ad Lousie Zamparutti, a Wisconsin-Milwaukee Egyetem kutatója, aki tanulmányában felhívja a figyelmet arra, hogy a Foibe helyszínein előbb olasz fasiszták és német nácik is gyilkoltak (hiszen az olaszok és a németek tartották megszállás alatt Jugoszláviát – és nem fordítva), a kommunista partizánok pedig későbbi előrenyomulásuk után németeket és a fasiszta-náci megszállás végrehajtóit, így kollaboráló szlávokat is megöltek. Ezért ez nem feltétlenül etnikai tisztogatás volt, inkább egy végzetes és tragikus népítélet a fasiszta és náci rezsimek kiszolgálóival szemben. A gyilkolásnak ugyanakkor voltak ártatlan, civil, olasz áldozatai is – ezt az olasz történészek többsége is elismeri.

Michettinek végül bocsánatot kellett kérnie a holokauszttal vont párhuzam miatt. Ő volt az is, aki korábban azzal „viccelt” egy rádióműsorban, hogy a „római köszöntés”, azaz a náci karlendítés olasz változata (a Mussoliniék által használt „alkar-emelés” eltért kicsit a „Heil Hitler”-lendítéstől) „higiénikusabb” koronavírus-járvány idején.

Leleplezett szélsőjobboldali aktivisták

Mint kiderült, a Fratelli d’Italia (FdI) jelöltjeinek ez a szélsőjobboldali „nosztalgiája” nem jött be a mostani választásokon. Giorgia Meloni pártja, az FdI hiába a legnépszerűbb ellenzéki párt Itáliában, mégis elbukott. Meloniék népszerűsége (elvileg) abból fakadt, hogy a nagyobb pártok szinte mindegyike belépett a Mario Draghi vezette olasz egységkormányba, így az ellenzéki oldalon egyedül maradt a radikális jobboldali FdI. Ám ezt a helyzeti előnyt nem tudta szavazatokra váltani Meloni.

Részben azért, mert a Fanpage.it leleplező műsorában – amelyet a választások előtt egy tévé is bemutatott – a jobboldal állítólagos pénzmosási és illegális pártfinanszírozási ügyeiről volt szó. Bemutatták például a Meloni-párt embereit, akik fasiszta, rasszista és szexista vicceket meséltek, nevetgéltek, „római köszöntést” és náci karlendítést „parodizáltak”, de utaltak Hitlerre is.

A Fanpage illegális pártfinanszírozás gyanúját leleplező beépített embere a „Fekete Báró”, azaz Roberto Jonghi Lavarini nyomába eredt. Az ő kapcsolati hálóját elsősorban Meloni pártja hasznosította, és az ügybe belekeveredett Carlo Fidanza európai parlamenti képviselő is. Jonghi tényleg nemesi származású, de a „báró” elnevezést állítólag a fasiszta politikai alvilágban játszott szerepe miatt kapta. A Rolling Stone magazin olasz kiadása úgy jellemzi őt, mint aki a politikai felvilág és a fasiszta szervezetek alvilága közti térben mozog. Azaz a nyílt színen a Fratelli d’Italiát és talán egy kicsit a Salvini-féle Ligát is támogatja Milánó környékén, e pártok helyi jelöltjeinek kampányát segítve. Ugyanakkor próbálja megszervezni a forrongó, össze-vissza kuszálódó fasiszta mozgalmakat, kisebb-nagyobb szervezeteket is Lombardiában. Jonghiról a Fanpage két fotót is közölt: az egyiken Melonival, a másikon Salvinivel látható. Mindez azért érdekes, mert a Rolling Stone szerint mindkét párt igyekszik elhatárolódni Jonghitól, akit állítólag nem is ismernek.

Drogügylet gyanúja Salviniéknál

Közben a Salvini-féle Ligát, a radikális jobboldali, de az utóbbi időben egy kicsit mérsékeltebb hangnemet megütő pártot egy szex- és drogbotrány sokkolta. Salvini bizalmasa és a közösségi médiára specializálódott tanácsadója, Luca Morisi a választások előtt volt kénytelen lemondani. A 48 éves Morisit kábítószer birtoklásával és kereskedelmével gyanúsítják, miután állítólag két román férfivel léphetett szexuális kapcsolatba, és közben drogokat, GHB-t és kokaint adott (el?) nekik. A vallomások ellentmondóak, Morisi tagad, de a Salvini drog- és bevándorló-ellenes kampányát a Facebookon is reklámozó tanácsadó helyzete tarthatatlanná vált a választás előtt.

A milánói ügyészség Meloni pártja ügyében nyomozást rendelt el, de a Fanpage leleplezései akár a Ligát is érinthetik. Az biztos, hogy az eddig „tisztakezűnek” látszó Meloni-párt most el lesz foglalva a botrány keltette hullámok csillapításával. Egyrészt meg kellene mutatniuk, hogy nem finanszírozzák illegálisan a pártot, másrészt megtisztultak a fasiszta elemektől, amit régóta hangoztatnak is. Van még min dolgozniuk.