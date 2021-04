Covid19: kitiltották egy kanadai boltból a beoltott embereket

Igen. Azokat, akik kaptak bármelyik covid-vakcinából. Hasonlóan járt el egy kanadai edzőterem is.

Egy gyóygkészítményeket árusító bolt tulajdonosa megtiltotta, hogy olyan emberek vásároljanak a kanadai Windsor városában található üzletében, akik megkapták a covid19 elleni védőoltást – jelentette a CTV kanadai televízió. A Herb Plus Beadworks nevű üzlet tulajdonosa, Tony Pantalleresco a CTV-nek elmondta, bárki vásárolhat náluk, de az üzlethelységbe nem léphetnek be a beoltott emberek, „a vásárlók és az ott dolgozók biztonsága érdekében”.

A férfi szerint – amit a CBC kanadai televízió által megkérdezett szakértők tudománytalannak neveztek – az oltásoknak ismeretlen mellékhatásai vannak, és fél, hogy ő és vásárlói „elkaphatják” azokat.

Pantalleresco, aki a boltban látható táblák tanúsága szerint olyan összeesküvés-elméletekben hisz, mint a „chemtrail”, a CBC-nek többször is elmondta, attól tart, hogy az „oltás kiszivárog” valakiből, és „megfertőzi” őt.

A férfi elmondta, azután tiltotta ki a beoltott embereket az egyebek mellett vitaminokat és proteinporokat áruló boltból, hogy egy Kelowna városában található edzőterem ugyanezt a lépést tette meg, és kitiltotta a beoltott embereket.

A Flow Academy nevű edzőterem a Facebook-oldalán egy azóta márt törölt bejegyzésben jelentették be a tiltás, ami után a helyi hatóságok is felfigyeltek rá, és kiderült, hogy nincsen működési engedélye. Az önkormányzat most a bezárását fontolgatja.