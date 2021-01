Vera Jourová: Azt hittük, a demokrácia meg tudja védeni magát, pedig küzdenünk kell érte

Jogos volt fellépni Donald Trump ellen, de hogy nagyvállalatok homályos kritériumok alapján, bármiféle kontroll nélkül végleg letilthatják médiafelületeikről az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét, veszélyeztetheti a szólásszabadságot, írja Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke véleménycikkében.

Még nem tértünk magunkhoz a sokkból az Egyesült Államokban történtek miatt. De nem engedhetjük, hogy a sokkot holnap már felejtés kövesse. A demokrácia törékeny – belső és külső veszélyek egyaránt fenyegetik. Mi, akik a demokrácia pártján állunk, elővigyázatlanok voltunk, és naivan azt hittük, hogy a demokrácia képes lesz megvédeni önmagát, értékeivel és szabadságaival együtt.

Sajnos tragikus módon bebizonyosodott: tévedtünk. Sokan egyszerűen elvesztették a demokratikus intézményekbe vetett bizalmukat. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a digitális világ a lehetőségek mellett komoly kockázatokat is jelent a demokráciák számára. Eljött az ideje, hogy rendezzük, hogyan nyilvánulhat meg a demokrácia a digitális térben. A valóság közügy, a vélemény magánügy – ez az elv most sérült, és ami az Egyesült Államokban történt, az Európában is megtörténhet. A helyzetet csak akkor lehet orvosolni, ha szilárd a tudományba, a kormányzatokba és a társadalomba vetett bizalom.

A figyelem pillanatnyilag a technológiai nagyvállalatokra irányul. Ezek az óriáscégek teret engedtek az összeesküvés-elméleteknek. Jó pénzt kerestek a dezinformációval, és lehetővé tették a rosszindulatú szereplők gazdasági vagy politikai érvényesülését. Kibújtak a felelősség és az elszámoltathatóság alól, és befolyásolják, sőt, akár ellenőrzésük alatt is tarthatják a demokratikus vitát.

Az, hogy ezek a nagyvállalatok homályos kritériumok alapján, bármiféle kontroll nélkül végleg letilthatják médiafelületeikről az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét, veszélyeztetheti a szólásszabadságot. Noha úgy vélem, jogos volt fellépni Trump elnökkel szemben az erőszakra való felelőtlen felbujtás miatt, egyértelmű, hogy ennek megálljt kell parancsolni.

Mit tehetünk? A kérdésre adandó válasz alapos megfontolást igényel, és összetett, hiszen a demokrácia is komplex rendszer. De túl kell végre lépnünk azon, hogy ide-oda kapkodva, mindig csak az éppen az újságok címlapján szereplő problémával foglalkozunk.

Először is szigorúbb szabályozásra, jobban kikényszeríthető kötelezettségekre és a digitális szereplők fokozott felelősségvállalására van szükség. Nemrégiben terjesztettük elő a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály elfogadására irányuló javaslatunkat. A jogszabály javítani fogja az online platformok elszámoltathatóságát, és egyértelművé fogja tenni a jogellenes tartalmak eltávolítására vonatkozó szabályokat. Úttörő javaslatról van szó, megvalósulásához azonban időre van szükség, és nekünk most kell cselekednünk.

Ezzel el is érkeztünk a második ponthoz. Mihamarabb a digitális korhoz kell igazítanunk a demokratikus részvétel szabályait, és javítanunk kell a dezinformáció és a káros tartalmak elleni küzdelmet szolgáló eszköztárunkat. Ezen az úton az európai demokráciáról szóló cselekvési terv mutat majd utat nekünk. Az út során új szövetséget kell kötnünk a dezinformáció ellen, ellenőrizhetővé kell tennünk az algoritmusokat, és a vállalatokat rá kell vennünk arra, hogy zsigeri reakciók helyett kiszámítható és átlátható módon járjanak el. El kell érnünk, hogy a vállalatok által alkalmazott szabályok átláthatóbbak legyenek, és hogy hozzáférjünk a vonatkozó adatokhoz.

A szabályozás önmagában nem oldhatja meg a digitális élet minden problémáját, és véleményem szerint nem is szabad erre törekednie. Nem áldozhatjuk fel a véleménynyilvánítás szabadságát, annak az online és az offline térben is teret kell biztosítanunk. Át kell azonban alakítanunk a technológiai vállalatok és alkalmazottaik gondolkodásmódját. Ahogy az építészek nemcsak jogszabályokat, hanem etikai kódexeket is követnek annak érdekében, hogy az általuk tervezett épületek biztonságosak legyenek az emberek számára, ugyanúgy a programozóknak és az informatikai szakembereknek is hasonló megközelítést kellene alkalmazniuk algoritmusaik tervezésekor. Sajnos a technológiai cégek vezetőitől ritkán hallunk ilyesmit.

Harmadszor, ne tegyünk úgy, mintha a nagy platformok versenyeznének egymással. Nem versenyeznek. Nem válogathatunk kedvünkre egymással versengő platformok között ugyanúgy, ahogy eldöntjük, melyik boltba megyünk vásárolni. Ezért kell a platformokat alávetni a digitális piacokról szóló jogszabályjavaslatban előirányzott különleges szabályoknak és kötelezettségeknek.

Végül azt is fel kell ismernünk, hogy Donald Trump nem egyszerűen ok, sokkal inkább tünet. Távozásával nem veszti táptalaját a megosztottság, a bizalmatlanság és a frusztráció. És ezek a negatívumok nem csak az amerikai társadalomra jellemzőek. Itthon, Európában is jelen vannak.

Ezért nem koncentrálhatunk kizárólag a platformokra. Hozzá kell igazítanunk az oktatást a digitális valósághoz. Mindnyájunknak nagyobb digitális jártasságra kell szert tennünk, el kell sajátítanunk az internet működésével kapcsolatos alapismereteket, és meg kell értenünk, miért kerülnek a szemünk elé bizonyos tartalmak. Ha ezt sikerül elérni, biztonságosan mozoghatunk az interneten.

Nem fogadhatjuk el többé az értékek, a jogállamiság, a független bíróságok és média, az alapvető jogok és a demokrácia elleni támadásokat. Vissza kell vernünk azokat. Meg kell mutatnunk az embereknek, hogy a demokráciát fenyegető veszélyek az ő jogaikat és szabadságukat is veszélyeztetik. Meg kell találnunk a szenvedélyt a hétköznapok demokratikus valóságában.

Az is fontos, hogy ne feledkezzünk meg azokról, akik hermetikusan elzárják magukat a külvilágtól, és buborékban élik az életüket. Meg kell találnunk a módját, hogy újra részt vegyenek a demokratikus vitafolyamatban, és el kell érnünk, hogy a polgárok újra bízzanak a demokráciában és a demokratikus megújulás erejében.

Szülőhazámban, az akkor még kommunista Csehszlovákiában megtapasztalhattam a demokrácia és a jogegyenlőség hiányát. Tudom, a demokrácia nem tökéletes, hiszen bennünket tükröz – de van egy hatalmas előnye: ránk, az emberekre, és egymás iránti bizalmunkra épül. Megéri küzdeni érte.