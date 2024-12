Orbán Viktor új videójában bábkormányt emleget, aminek az illusztráláshoz Magyar Péterről vágtak be képeket

Orbán Viktor a Fidesz keddi elnökségi ülésén „harctéri jelentést” hallhatott a „Brüsszelben küzdő” európai parlamenti képviselőitől – legalább is ő így vezette fel a keddi Facebook-videóját, amiben a 2026-ban életbe lépő EU-s menekültügyi és migrációs paktumról beszélve az ország ellen zajló hazugságkampányt emlegetett.

A csomagot nyolc év után márciusban fogadta el az Európai Parlament – a tartalmáról bővebben itt írtunk –, a célja a menekültügyi eljárás felgyorsítása és az illegális bevándorlók hazatérésének ösztönzése, cserébe az uniós tagállamoknak egyenértékű szabályokat kell alkalmazniuk a menedékkérők elszállásolása, iskoláztatása, egészségügyi ellátása és munkaerőpiachoz való hozzáférése terén.

Orbán arról is beszél a videóban, hogy „ahol a gyenge kormányok gyenge vezetői beengedték a migránsokat, onnan soha többé nem tudják kirakni őket”. A videó vége felé azt mondja, hogy „mi vagyunk a migránspárti Brüsszel ellenzéke” és hogy „hiába jelölnek ki helytartót, hiába küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni”, ez alá a rész alá pedig Magyar Péterről vágtak be képeket. Az egyik képen Magyar Manfred Weber, azon Európai Néppárt vezetője mellett áll, aminek a Tisza Párt is a tagja.

Orbán Viktor nem először emleget EU-s bábkormányt Magyar vonatkozásában, az október 23-i beszédének is ez volt az egyik fő mondanivalója. Azóta a kormánypropaganda is ezt a képzetet próbálja erősíteni, Webernek pedig egyfajta háttérhatalmi szerepet vizionálnak ebben a képletben.