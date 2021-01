Donald Trump nem megy el Joe Biden beiktatására

Donald Trump leköszönő amerikai elnök hivatalosan is megerősítette, hogy nem vesz részt utódja, Joe Biden beiktatási ceremóniáján szűk két hét múlva.

Trump helyi idő szerint pénteken reggel a Twitteren azt írta,

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021