Szőke Krisztinával másfél-két évig alig beszélt az édesanyja, miután fény derült a felnőttfilmes munkájára

Hujber Ferenc párja, Szőke Krisztina korábban hét éven át dolgozott a felnőttfilmes iparban, amit akkoriban próbált titokban tartani a családja előtt. Szülei végül úgy szereztek tudomást a munkájáról, hogy amikor édesapja indult a polgármester-választásokon, egy ellenlábasa szétszórta a falu lakóinak postaládáiban Szőke Krisztina pikáns fotóit.

Szőke nemrég a Blikkel osztotta meg, hogy édesapja ekkor jól reagált a hírre, édesanyja viszont kevésbé.

Édesapám nagyon-nagyon jól reagált, ami igazán meglepett, nem vártam volna ezt. Tényleg meglepett a reakciója. Még egy posztot is kitett, amelyben kiemelte, örül, hogy ilyen szép vagyok. Anyukám viszont rosszul reagált, vele akkor meg is romlott a viszony. Másfél-két évig nem is igazán beszéltünk. Neki fájt, hogy ezen a kis településen valaki esetleg más szemmel néz ránk emiatt