Csárdi Antal elárulta, milyen bizonyítéka van arra, hogy Rogán, Ungár és Vitézy választási stratégiát egyeztettek

Csárdi Antal a Telex hétfő esti interjújában elárulta, hogy

egy fotót látott, amely bizonyítja, hogy egyeztetés zajlott Ungár Péter, Rogán Antal és Vitézy Dávid között.

Az egyeztetésről először a 444-nek beszélt a vasárnap este megjelent interjúban, ám akkor még nem árulta el, milyen bizonyítéka van erre.

Csárdi Antal országgyűlési képviselő, az LMP-frakció tagja úgy döntött: kilép a frakcióból, miután látta a bizonyítékot arról, hogy Rogán Antal, Vitézy Dávid és Ungár Péter egyeztettek a Vitézy-projektről.

Ha megmondanám, mi volt a Vitézy-Rogán-Ungár paktumot bizonyító dokumentum, nagyon nehéz helyzetbe hoznék valakit

– ezt már lapunknak magyarázta Csárdi, hogy miért nem tárja föl, mi a bizonyítéka.

Az országgyűlési képviselő azonban a Telex hétfő esti videóinterjújában feltárta, hogy egy fotóról van szó, de ennél többet nem szeretett volna mondani. Bár Csárdi többször is hangsúlyozta, védeni szeretné a fotó forrását, akinek „sem a neve, sem kiléte nem derülhet ki”, azt még elárulta, hogy a forrással véletlenül akadtak egymásba, miután a politikus elkezdett utánajárni, mi a kapcsolat a Fidesz és Vitézy Dávid között.

Elmondta azt is, hogy a fotó már nincs nála, mivel nem érezte biztonságban semmilyen elektronikus eszközét, ezért rövid úton belül megszabadult a fotótól, így nem is tudná nyilvánosságra hozni azt. Az interjú egy későbbi pontján elmondta azt is, a fotót egy pendrive-ra mentette, de onnan is letörölte.

A 444-en megjelent vasárnapi interjú óta nem beszélt a forrásával, aki névtelenségben akar maradni, azért, mert nem közszereplő és mert fél – mondta Csárdi Antal, aki hozzátette,