Ördög Nóra is színpadra lépett egy versenyzővel a Megasztárban

A Megasztár legutóbbi válogatóján a takarítóként dolgozó Proksa Zoltán is bemutatkozott a közönségnek. A versenyző az Apostol Nincs szerencsém című számát adta elő, produkciójához pedig Ördög Nóra is csatlakozott: a műsorvezető táncolt és tátogott a dalra, még léggitározott is.

A produkció után a zsűri hosszan méltatta Ördög Nóra előadását, mire a mellette álló versenyző azt mondta:

Annyira egyébként zavarba jöttem Nóritól, hogy igazság szerint Magdit (Rúzsa Magdi – a szerk.) fel akartam kérni egy ilyen lötyögésre, de én ezt megmondom őszintén, elfelejtettem.

Proksát igazi showmannek nevezték az ítészek és megköszönték, hogy eljött a válogatóra, tovább azonban nem engedték a következő fordulóba. A kulisszák mögött viszont Ördög Nóra azt tanácsolta neki, ne hagyja abba az éneklést.