Megingathatja-e Orbán és Fico szövetségét a szlovákiai nyelvtörvény-módosítás?

A radikális jobboldali Szlovák Nemzeti Párt (SNS) által jelölt pozsonyi kulturális miniszter, Martina Simkovicová az államnyelvről szóló törvény módosítására készül. Ezt maga a tárca közölte – ami aligha véletlen: a kormány épp népszerűtlen megszorító intézkedéseket jelentett be Pozsonyban, így a legkisebb koalíciós párt a nacionalizmust igyekszik élesztgetni, hátha ezzel képes lehet elterelni a nyilvánosság figyelmét például a drasztikus áfaemelésről.

Aligha véletlen tehát, hogy a szlovákiai kultúrharc újjáélesztéséről, színház- és galériaigazgatók kirúgásáról, a közmédia átalakításáról ismert miniszter épp most szigorítaná a nyelvhasználat felügyeletét, de a szabálysértésért kiszabható bírság összegét is emelné.

A minisztérium szerint a nyelvtörvény célja a szlovák „államnyelv státuszának megszilárdítása”, illetve a „hatékony állami felügyelet.” A törvény egyes rendelkezéseit ugyanis egyes személyek „rendszeresen megszegték, a bírságok pedig enyhék, a hatóságok hatásköre korlátozott” – idézi a tárcát a Bumm.sk szlovákiai magyar hírportál, amely felhívja a figyelmet arra is, hogy a nyelvtörvény módosítására vonatkozó szándékot bírálta október 16-án az ellenzéki liberális párt, a Szabadság és Szolidaritás (SaS), valamint Simon Zsolt, a parlamenten kívüli Magyar Fórum elnöke is. Szerintük a javaslat a magyar kisebbség ellen irányul, és félő, hogy magánembereket is megbírságolhatnak.

Az ellenzéki SaS szerint képtelenség a kulturális minisztérium által kidolgozott nyelvtörvény, és a párt nem támogatja azt a szándékot, hogy bírságot szabjanak ki azokra a jogi és természetes személyekre, akik nem a kodifikált szlovák nyelvet használják.

Ez a nacionalizmussal átitatott törvény sokszor korlátozta, és ma is korlátozza az ország lakosainak ahhoz fűződő jogait, hogy az anyanyelvükön szabadon terjesszék és kapják az információkat, és a vállalkozás szabadságát is akadályozza

– fogalmazott René Parák, a SaS képviselője. A liberálisok szerint a törvény a magyar kisebbség ellen irányul, és az 1990-es évekbe rántja vissza Szlovákiát. (Ekkor jórészt Vladimir Meciar nacionalista kormányzása jellemezte északi szomszédunk politikáját.)

A felvidéki Magyar Szövetségtől független politikus, Simon Zsolt – aki az SaS-szel közös Jobboldali Blokk egyik létrehozója is – szintén kritizálta a sajtótájékoztatón Simkovicováék ötleteit. Simon úgy véli, a tervezett szabályozás nem csupán a kulturális minisztérium, hanem egyúttal a Fico-kormány szándéka is, ami fokozza a Szlovákiában élő közösségek közötti feszültséget.

A törvénytervezet kapcsán sokan úgy vélik, hogy a módosítás a magyar többségű felvidéki településeket is érintené. Olyan községekről és városokról lehet szó egyes hírek szerint, ahol szlovákok kevesen vagy szinte egyáltalán nem laknak, ezért az önkormányzati közlemények sokszor magyarul jelennek meg, illetve bizonyos helyneveket is magyarul tüntetnek fel.