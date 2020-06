Két hét karantén vár a Nagy-Britanniába érkezőkre

A brit turisztikai ágazat ugyanakkor élesen bírálja az intézkedést.

Hétfőtől kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek. A brit kormány indoklása szerint ezzel akarják megakadályozni, hogy a visszavonulóban lévő járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon.

A hétfőn nulla órakor életbe lépő új szabály alapján a külföldről érkezőknek, a brit állampolgároknak is, úgynevezett elérhetőségi helyszínazonosító – contact locator – kérdőívet kell kitölteniük, be kell jelenteni, hol töltik az elkülönítés 14 napját, ott miként lehet felvenni velük a kapcsolatot.

A brit kormány online felületén – gov.uk – elérhető kérdőívet még az utazás előtt ki kell tölteni. A beutazóknak nyomtatottan, vagy telefonjukon elektronikusan tárolt formában, a határrendészeti hatóságok kérésére fel kell mutatniuk a bizonylatot.

A kérdőív kitöltésének elmulasztója 100 font (38 500 forint) helyszíni bírsággal sújtható. Aki nem tartja be a karantén előírásait ezer font (385 ezer forint) büntetést szabhatnak ki, de büntetőeljárás is indítható, a szabálysértő külföldit ki is toloncolhatják.

Ha a beutazó nem tud megfelelő nagy-britanniai lakhelyet megjelölni, a kormány gondoskodik elszállásolásáról a karantén 14 napjára, de a szállásdíjat a beutazónak kell fizetnie.

Az érintettek a karantén két hete alatt munkába, iskolába nem járhatnak, közterületen nem tartózkodhatnak, tömegközlekedési eszközökkel vagy taxival nem utazhatnak. Élelmiszerek és egyéb alapvető cikkek vásárlása céljából az elkülönítésben lévők akkor hagyhatják el lakóhelyüket, ha nincs olyan ismerősük, rokonuk, aki gondoskodni tudna róluk.

Mentességet jelent a lakhelyelhagyási tilalom alól, ha az érintettnek sürgős orvosi ellátásra van szüksége, ha közeli hozzátartozója temetésén kíván jelen lenni, ha valamilyen jogi eljárásban kell részt vennie, vagy ha veszélyhelyzet miatt kell távoznia tartózkodási helyéről.

Ha valaki olyan helyen tölti a karanténidőszakot, ahol mások is laknak életvitelszerűen, az ott lakókra nem vonatkozik a karanténelőírás, vagyis ők elhagyhatják a lakóhelyet, de csak akkor, ha nem a karanténra kötelezett személlyel együtt utaztak be külföldről Nagy-Britanniába.

A karanténrendelkezés alól mentesülnek a teherfuvarozásban dolgozók, a külföldről érkező repülőgépek, vonatok személyzetének tagjai, a külföldről érkező orvosok és szakképzett egészségügyi munkavállalók, a diplomaták, nemzetközi szervezetek hivatalos látogatásra érkező képviselői és a mezőgazdasági idénymunkások, akiknek van szerződésük. Nekik a lakóhelyükön a munka után elkülönülten kell tartózkodniuk.

Nem vonatkozik a karanténintézkedés azokra a tranzitutasokra sem, akik brit repülőtereken más járatokra szállnak át, de nem lépik át az útlevélellenőrző pontokat. A brit kormány ugyanakkor keresi a megállapodás lehetőségét olyan országokkal, amelyekben alacsony a fertőződési ráta. Az indulás helyszínén végzett szűrővizsgálatok kölcsönös elismerése esetén egyezmény születhet arról, hogy az ezekből az országokból érkező utasokra ne vonatkozzanak a karanténszabályok.

A brit turisztikai ágazat és a légitársaságok élesen bírálják az új szabályt. Willie Walsh, a legnagyobb brit légitársaság, a British Airways anyavállalatának (IAG) vezérigazgatója a minap közölte: a cég jogi eljárás megindítását fontolgatja, mivel irracionálisnak és aránytalannak tartja az intézkedést.

A cégvezér a londoni alsóház képviselőinek küldött levelében azt írta, a BA júliusban újra akarta indítani menetrendszerinti járatai 40 százalékát, de a kormány a tervet megtorpedózta a karanténintézkedéssel. Walsh közölte, a British Airwaysnek jelenleg nincs kereskedelmi bevétele, készpénztartaléka ugyanakkor naponta 20 millió fonttal (7,7 milliárd forinttal) apad. Walsh szerint a cég jelenlegi helyzete fenntarthatatlan.

Kiemelt kép: Boris Johnson miniszterelnök a Downing Street 10-ben június 3-án. MTI/EPA/Londoni kormányfői rezidencia/Andrew Parsons