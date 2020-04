Vegán Hegylakó – Karalyos Gábor a felszabadító lemondásokról

Karalyos Gábort a legtöbben színészként ismerik film- és színpadi szerepei miatt (Moszkva tér, Coming out, Radnóti Miklós Színház), vagy legújabban a Barátok közt szereplőjeként láthatták sokan – akadnak azonban, akik Vegán Hegylakóként követik az internetes oldalán. Korábban már mi is bemutattuk , miként népszerűsíti a vegán és az önfenntartásra törekvő életmódot. Most online interjú keretében arról kérdeztük, hogyan éli meg a karanténnal járó helyzetet, és mivel tölti az idejét.