Trump piszkos munkáját végezheti el új igazságügyi minisztere

Matthew Whitaker lehet az, aki megállítja az elnök ellen nyomozó különleges ügyészt, megmentve Trumpot a felelősségre vonástól. Ha meg meri tenni.

Régóta rebesgették Washingtonban, hogy Donald Trump amerikai elnök a kongresszusi választások után ki fogja rúgni igazságügyi miniszterét, Jeff Sessionst, aki szerinte nem védte meg őt az ellene zajló különleges ügyészi nyomozástól. És egy olyan embert nevez ki a helyére, aki megteszi azt, amit Sessions nem tudott megtenni: megszünteti, de legalábbis megbénítja a Trumpot fenyegető vizsgálatot.

Sessions eltávolítása mégis a meglepetés erejével hatott. Trump nem várt sokat. Az emberek még éppen csak emésztették a kedden tartott választások eredményeit, amikor az elnök szerdán kirúgta, egészen pontosan lemondásra kényszerítette Sessionst, és helyére kinevezte Sessions kabinetfőnökét, a közvélemény számára szinte teljesen ismeretlen Matthew Whitakert.

Donald Trump kirúgta az igazságügyi miniszterét Veszélybe kerülhet a 2016-os amerikai elnökválasztás állítólagos orosz befolyásolását vizsgáló nyomozás.

Ami azóta kiderült róla pedig csak erősítette a gyanút, hogy Trumpnak egyetlen egy célja volt kinevezésével. Hogy tegyen valamit végre a Robert Mueller különleges ügyész által vezetett nyomozással. Ami nem csak az elnököt, hanem családtagjait is fenyegeti.

Ki is ez a Whitaker?

A 49 éves jogász tavaly nyáron a Mueller-féle nyomozás nagy ellenségeként vált valamennyire ismertté, miután egymás után adta a nyilatkozatokat az amerikai hírtelevízióknak a különleges ügyészi nyomozásról. A CNN jogi elemzőjeként is dolgozó Whitaker az elnökhöz hasonlóan boszorkányüldözésként jellemezte a vizsgálatot, kijelentve, semmi bizonyíték nincsen arra, hogy a Trump-kampány összejátszott volna Oroszországgal a 2016-os elnökválasztás megnyeréséért.

A CNN-nek írt véleménycikkében kifejtette, hogy Mueller „túl messzire ment”, amikor Trump pénzügyeit kezdte el vizsgálni, és közölte, hogy a nyomozást szűk keretek közé kellene szorítani, és mostanra már privátra állított Twitter-oldalán is rendszeresen osztott meg erről szóló cikkeket. Például arról, hogyan lehetne ellehetetleníteni az elnök ellen zajló nyomozást.

Az Iowában született Whitaker az állam nagyhatalmú republikánus szenátora Chuck Grassley pártfogoltjaként került be a politikai életbe, és olyan emberként vált ismertté, aki szinte bármit képes megtenni, hogy ártson a demokratáknak. 2004-ben Grassley közbenjárásával nevezték ki szövetségi ügyésznek Iowába, annak ellenére, hogy nem volt elég jogi tapasztalat a posztra. Egészen addig dolgozott ügyészként, amíg 2009-ben a demokrata Barack Obama nem lett az Egyesült Államok elnöke.

Több sikeretlen választási kampány után végül Washingtonban kötött ki, ahol a Fact nevű, konzervatív szervezetnek kezdett el dolgozni, és rendszeresen nyomozások indítását követelte demokrata politikusok vagy szervezetek ellen. Emellett igazgatótanácsi tagja volt egy World Patent Marketing nevű cégnek, ami ellen csalás vádjával indított eljárást az amerikai kormány. A vád szerint több ezer befektetőtől csaltak ki több millió dollárt. A cégnek végül 26 millió dolláros kártérítést kellett fizetnie.

Trump szeme és füle

Whitaker tavaly szeptemberben lett Jeff Sessions kabinetfőnöke, és ebben a pozíciójában rendszeresen találkozott Donald Trumppal. Az elnök a New York Times cikke szerint úgy tekintett rá, mint az ő szeme és füle a vele szemben ellenséges igazságügyi minisztériumban, és Whitaker egyértelművé tette az elnöknek, hogy az ő csapatában játszi.

Bár pénteken, alig két nappal kinevezése után, Trump azt állította, hogy „nem ismerem Matt Whitakert”, az elnök tucatnyi alkalommal találkozott vele, amikor Sessions kabinetfőnökeként dolgozott. Emellett rendszeresen beszélgettek telefonon is, úgy, hogy azokat a hívásokat nem hallotta senki más. (A Fehér Ház később pontosította az elnök szavait, aki szerintük csak azt akarta mondani, hogy nem ismeri régóta.)

A Vox értesülései szerint Whitaker tavaly tanácsokkal látta el Trumpot arról, hogyan tudna nyomást gyakorolni a legfelsőbb bíróság szerepét is ellátó igazságügyi minisztériumra, hogy nyomozásokat indítson az elnök politikai ellenfelei ellen. Amit Sessions, és helyettese, Rod Rosenstein az ügyészség függetlenségét féltve nem akart megtenni. Emellett Whitaker jelezte az elnöknek, egyetért vele abban, hogy ki kellene nevezni egy különleges ügyészt, aki a demokrata Hillary Clinton ellen vizsgálódhatna.

Ezek után nem meglepő, hogy a személye iránti hűséget mindennél nagyobb értéknek tartó Trump pont Whitakert nevezte ki Sessions helyére. Ezzel ugyanis egy „megbízható”, vagy legalábbis annak látszó ember lett Robert Mueller felügyelője. Aki akár azt is megteheti, hogy kirúgja a különleges ügyészt.

Mit tehet Muellerrel?

Hogy miként tudja segíteni Trumpot, azt maga Whitaker fogalmazta meg, amikor konzervatív jogi kommentátorként szerepelt a sajtóban. Bár a különleges ügyésznek nagy szabadságot és függetlenséget biztosítanak a törvények, nem csinálhat teljesen szabadon bármit. A munkáját felügyelő igazságügyi miniszter engedélye szükséges például arra, hogy új irányba vigye a nyomozást, és a különböző vádemelésekhez is rá kell bólintania Mueller felettesének.

A legnagyobb fegyver a kezében azonban a pénz. A különleges ügyész nyomozása több tízmillió dollárt emészt fel, és büdzséjéről a miniszter dönt. Ahogy azt Whitaker a CNN-nek nyilatkozva megjegyezte, a különleges ügyész nyomozását könnyedén gúzsba lehetne kötni a pénzcsap elzárásával, és így anélkül is le lehet állítani Muellert, hogy kirúgnák. A Bloomberg információi szerint azonban Whitaker ezt nem tervezi megtenni.

Mueller kirúgása is számításba jöhet, de ennek esélye rendkívül csekély. A lépés garantáltan óriási, még a botránytúlélőnek számító Trumpra is veszélyes politikai vihart kavarna, és a jogszabályok szerint csak akkor lehet megtenni, ha a miniszternek „jó okai” vannak rá, mint például a hivatali visszaélés, vagy az összeférhetetlenség. Ez pedig Mueller esetében szinte teljesen ki van zárva.

A legendás bűnüldöző, aki megbuktathatja Trumpot Donald Trump retteg, és kétségbeesetten igyekszik aláásni az ellene vizsgálódó különleges ügyész, Robert Mueller tekintélyét. Az amerikai elnöknek azonban nehéz dolga lesz.

A legnagyobb veszély, amitől tartani lehet, hogy Whitaker nem teszi közzé a Mueller-nyomozás eredményeit. A munkáját szabályozó törvények szerint ugyanis a különleges ügyész nem hozhatja nyilvánosságra jelentését. Azt át kell adnia az igazságügyi miniszternek, aki, ha úgy akarja, akkor elássa, és soha senki nem fogja látni.

A washingtoni politikai élet működését töviről hegyire ismerő Mueller azonban erre a lehetőségre biztosan számított, és lehetősége is van arra, hogy megkerülje. Ahogy azt a Richard Nixon amerikai elnök lemondásával végződő Watergate-nyomozás ügyészei írták a New York Timesban, Mueller a bíróságokon keresztül el tudja juttatni a nyomozás közben talált bizonyítékokat a kongresszusnak, ahol azok alapján megindíthatják Trump ellen az impeachmentet.

Ezek mellett van egy részlet, ami kevesebb figyelmet kapott, de nagy hatása lehet. Whitaker már most hozzáfér a Mueller-nyomozás anyagaihoz. Megtudhatja, milyen bizonyítékokat gyűjtöttek össze, és azt is, hogy kik ellen, illetve azt is, hogy ki ellen terveznek vádemelést. Ezeket az információkat aztán átadhatja Trumpnak, aki így előre fel tud készülni a védekezésre. Például azzal, hogy jó előre kegyelmet ad fiának Donald Jr-nak, ha Muellerék esetleg vádat akarnának emelni ellene.

Mennyire hűséges, ez itt a kérdés

Bár a Mueller nyomozását féltő emberek okkal aggódnak, Trump sem lehet teljesen nyugodt. Kétséges ugyanis, hogy Whitaker mennyire lesz hűséges hozzá, és mekkora kockázatot hajlandó vállalni az elnökért. Ha ugyanis megpróbálja akadályozni a nyomozást, egy idő után felelnie kell majd tetteiért.

A Demokrata Párt politikusai már most jelezték Whitakernek, jobban tenné, ha Sessions-höz hasonlóan ő is lemondana a lehetőségről, hogy felügyelhesse Mueller nyomozását. Egyben szinte semennyire sem leplezve figyelmeztették, vigyázzon arra, hogy mit csinál, mert januártól ők lesznek többségben a képviselőházban, és a különböző bizottságok is az irányításuk alá fognak kerülni. Ezzel pedig meg lesz rá a hatalmuk, hogy behívják tanúskodni, valamint arra, hogy vizsgálatokat indítsanak minden egyes lépése kapcsán.

De van még egy lehetőség is, amire azért nem sokan számítanak. Az a furcsa eset is megtörténhet, hogy a különleges ügyész által összegyűjtött bizonyítékokat látva Whitaker jobbnak látja majd félreállni Mueller útjából, és hagyni fogja, hogy befejezze nyomozását. Ami több beszámoló szerint is sokkal közelebb van, mint amire Trump számíthat.