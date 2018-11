Donald Trump kirúgta az igazságügyi miniszterét

Cikkünket frissítjük…

A félidei választások másnapján távozik hivatalából Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter – számolt be több amerikai lap.

Sajtóértesülések szerint Sessionst Donald Trump elnök kérte fel a lemondásra, ezzel gyakorlatilag kirúgta. A felmondólevelet John Kelly, az elnök kabinetfőnöke kézbesítette a Fehér Házba.

Trump egy szerdai sajtótájékoztatón azt mondta, hogy különösen elégedett a kormánya munkájával, és nem válaszolt arra a direkt kérdésre, hogy ki akarja-e rúgni Sessionst.

Az elnök a Twitteren közölte, hogy a miniszteri feladatokat ideiglenesen Matthew G. Whitaker látja el, Sessions kabinetfőnöke, emellett megköszönte a távozó miniszter munkáját.

….We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018