Trump volt kampányfőnöke épp arra készül, hogy hátba szúrja az elnököt

Alig egy hónapja Donald Trump még „bátor emberként” emlegetve dicsérte volt kampányfőnökét, amiért nem kezdett el együttműködni az ellene nyomozó különleges ügyésszel. Paul Manafort ügyvédje is arról beszélt, kizárt, hogy védence az enyhébb büntetés érdekében „énekelni kezdjen” Trumpról. Most azonban úgy tűnik, hogy erre készül a pénzügyi bűncselekmények miatt elítélt lobbista, akinek második pere a jövő héten kezdődik Washingtonban.

A Bloomberg, a Washington Post és az ABC News is arról számolt be, hogy Manafort egy lehetséges peren kívül megegyezésről tárgyal a Trump-kampány, valamint az elnök ellen vizsgálódó különleges ügyésszel.

Ez nagyon rossz hír Trump számára. A 69 éves Manafort ugyanis könnyedén terhelő bizonyítékokat adhat át Robert Muellernek arról, hogy összejátszott-e a Trump és kampánycsapata az orosz kormánnyal.

A veterán republikánus tanácsadó 2016 márciusában csatlakozott Trump kampánycsapatába, hogy segítsen az elnökjelölő gyűlés megszervezésében. Az orosz és oroszbarát ukrán politikusokkal szoros kapcsolatban álló Manafort – aki dolgozott a Vlagyimir Putyin orosz elnök köreibe tartozó oligarchának, Oleg Deripaszkának is – májusban már kampányfőnökként és főstratégaként irányította Trump elnökválasztási harcát.

Manafortnak tavaly augusztusban azután kellett távoznia a Trump-kampányból, hogy kiderült: 3,5 milliárd forintnyi összeget kaphatott titokban a bukott ukrán elnök, Viktor Janukovics pártjától. Később kiderült, a szövetségi hatóságok már évekkel korábban vizsgálódtak ellene az Ukrajnában végzett gyanús munkái miatt, de végül nem találtak elég terhelő bizonyítékot arra, hogy bűncselekményt követett el.

A kampányfőnök egyike volt azoknak, akik ott voltak a hírhedtté vált „Trump Tower-találkozón”, ahol Trump fia, Donald Trump Jr., valamint veje, Jared Kushner egy a moszkvai kormánnyal kapcsolatban álló orosz ügyvédnővel tartott megbeszélést. A találkozót azért tartották, mert az ügyvédnő a demokrata elnökjelöltet, Hillary Clintont kínosan érintő információkat ígért a Trump-kampánynak.

Ez az epizód különösen fontos lehet Mueller számára, hiszen akár azt is bizonyíthatja, hogy Trump és stábja összejátszott az oroszokkal az elnökválasztás megnyerésére.

Manafort ellen tavaly ősszel emelt vádat a különleges ügyész hivatala Washingtonban, majd az év elején egy újabb pert indítottak ellene Virginiában. Az utóbbi ügyben nyolc vádpontban találták bűnösnek különböző gazdasági és adóügyi bűncselekmények miatt, és csak egyetlen esküdt ellenállásán múlt, hogy nem mondták ki bűnösnek másik tíz vádpontban. Büntetése nagyságáról még nem döntöttek, de akár több évtizedre is rácsok mögé küldhetik.

A 69 éves tanácsadó második pere a jövő héten kezdődik Washingtonban. Hét vádpontban indítottak eljárást ellene: egyebek mellett az Egyesült Államok ellen elkövetett összejátszással vádolják, tanú befolyásolásával, valamint azzal, hogy nem regisztrálta magát külföldi kormány érdekeit képviselő lobbistaként az Ukrajnának végzett munkája részeként.

Annak ellenére, hogy súlyos büntetések elé néz, Manafort mostanáig nem volt hajlandó vádalkut kötni a különleges ügyésszel, és nem működött együtt Mueller nyomozásával. Ezt nem sokan vállalták be Trump korábbi munkatársai közül. Mások mellett George Papadopoulos külpolitikai tanácsadó, Mike Flynn nemzetbiztonsági tanácsadó és Trump ügyvédje, Michael Cohen is „átállt” Muellerék oldalára, és együttműködésbe kezdett az ügyészekkel. Csakúgy, mint Manafort „jobb keze”, Rick Gates.

Manafort azonban makacsul kitartott és nem kötött alkut. Ez nem kerülte el Donald Trump figyelmét, aki miután Manafortot bűnösnek mondták ki, dicsérni kezdte kiállását. Az elnök Twitter-oldalára írva kijelentette, hogy nagyon sajnálja, ami Manaforttal történik, akire „hatalmas nyomást helyeztek”, de végül „Michale Cohennel ellentétben nem engedte, hogy megtörjék”. Majd hozzátette, hogy „ez a bátor ember” minden tiszteletet megérdemel.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” – make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. augusztus 22.