Adócsalásban bűnösnek találták Trump volt kampányfőnökét

Adócsalás miatt bűnösnek találták Paul Manafortot, Donald Trump amerikai elnök volt kampányfőnökét – írja a Hill amerikai hírportál. Az esküdtek kedden hoztak ítéletet az ügyben, a Manafort elleni összesen 18 vádpontból 8-ban tudtak döntést hozni, a maradék tízben nem, azokban új tárgyalás lesz.

Manafortot ötrendbeli adócsalásban, kétrendbeli banki csalásban, illetve külföldi bankszámla eltitkolásában találták bűnösnek.

Ez az első ítélet abban a nyomozásban, amely a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány állítólagos orosz befolyásolásával kapcsolatban zajlik.

Két és fél héten keresztül zajlott a tárgyalás, ezalatt 27 tanút hallgattak meg és 388 dokumentumot mutatott be az ügyészség, hogy minden kétséget kizáróan bebizonyítsa, hogy Manafort adót csalt. A volt kampánytanácsadó különféle trükkökhöz folyamodott, hogy ne kelljen bevallania az ukrajnai politikai tanácsadásból származó jövedelmét.

Az ügyészek a tárgyalásokon több bizonyítékot is hoztak Manafort fényűző életvitelére, bemutattak például egy 15 ezer dollárt, azaz 42 millió forintot érő, strucctollból készült kabátot is.

A bíró válasza erre az volt, hogy nem bűn gazdagnak lenni, de az ügyészek azzal vágtak vissza, hogy adócsalás nélkül Manafortnak nem lett volna ennyi pénze.

Az ügyészség szerint Manafort összesen 60 millió dollárt tartott különféle külföldi bankszámlákon, amelyeket fantomcégek nevére nyitottak.

Az FBI nyomozása kiderítette, írja a New York Times, hogy Manafort az oroszbarát ukrán elnök, Viktor Janukovics kampányába segített be. Az innen származó jövedelméből 15 millió dollárt ruhákra, szőnyegekre, szórakoztató elektronikai cikkekre és házfelújításra költött. 2012-ben két házat vett New Yorkban, egyet pedig Washington közelében.

Az ügyletekről tudott egykori üzlettársa, Rick Gates, aki már korábban Manafortra vallott.

A bírósági ítélet utáni sajtótájékoztatón Manafort ügyvédjei megköszönték a bírónak a fair tárgyalást és azt mondták, gondolkodnak a következő lépéseken.

Kiemelt kép: Europress/AFP PHOTO/MANDEL NGAN