Élete legrosszabb óráján van túl Donald Trump

Rövid időn belül valóra vált Donald Trump amerikai elnök két rémálma is magyar idő szerint kedd éjjel:

Az esküdtszék ötrendbeli adócsalásban, kétrendbeli banki csalásban, továbbá külföldön tartott bankszámlák eltitkolásában bűnösnek találta Paul Manafortot , aki öt kritikus hónapon át menedzselte Trump kampányát 2016-ban. További tíz – szintén pénzügyi csalást felsoroló – vádpontban az esküdtszék nem tudott dűlőre jutni, ezekben új bírósági eljárás kezdődhet, új esküdtszékkel.

, aki öt kritikus hónapon át menedzselte Trump kampányát 2016-ban. További tíz – szintén pénzügyi csalást felsoroló – vádpontban az esküdtszék nem tudott dűlőre jutni, ezekben új bírósági eljárás kezdődhet, új esküdtszékkel. Michael Cohen, az elnök egykori ügyvédje eskü alatt vallotta, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány során az egyik jelölt utasította őt arra, hogy a választások befolyásolása végett fizessen két olyan nőnek a hallgatásáért, aki azt állította, hogy évekkel korábban viszonya volt vele. Bár Cohen nem nevezte meg a jelöltet, természetesen Donald Trumpról beszélt.

Trump eddig is kutyaszorítóban volt az egykori kampánycsapatának munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást feltáró, Robert Mueller vezette különleges vizsgálat miatt, de az, hogy Manafortot bűnösnek találták, Cohen pedig bűnösnek vallotta magát és a kampányfinanszírozási törvény megsértésével gyanúsította Trumpot, tényleg megrengetheti a talajt az elnök alatt.

A hírekre Norman Eisen, Barack Obama volt tanácsadója a Twitteren röviden úgy reagált,

ez Trump elnökségének legrosszabb órája – sőt, az egész életének.

Trump törvényt sértett, de nem vádolható meg

Bár mindkét fejlemény komoly érvágás Trump számára, Cohen vádalkuja egy fokkal fontosabb, mert közvetlen szerepet játszik benne az elnök.

Cohen a Stormy Daniels néven ismert Stephanie Clifford pornószínésznőnek 130 ezer dollárt fizetett a hallgatásáért. A másik kifizetés kicsit bonyolultabb volt, hiszen az ügyvéd megvásárolta egy bulvárlaptól Karen McDougal Playboy-modell történetét a Trumppal szintén évekkel korábban folytatott viszonyáról, majd a sztorit elsüllyesztette a fiókban. Az utóbbi esetben ráadásul Cohen közzétett egy hangfelvételt, amin Trumppal épp megvitatják a dolgot.

Az elnök volt ügyvédje az ügy kirobbanásakor azt állította, hogy saját zsebből, Trump tudomása nélkül fizette le Stormy Daniels-t. Cohen februárban arról beszélt, a Trump Organizationnek és a kampánynak sem volt köze a tranzakcióhoz, az összeget nem térítették meg neki.

Ehhez képest kedden egy New York-i tárgyalóteremben bevallotta, hogy hazudott. Mint fogalmazott,

egy elnökjelölt utasítására és érdekében arra törekedett, hogy a kifizetéseket és azok forrását elhallgattassa a közvélemény elől.

Ez azért különösen nagy probléma Trumpnak, mert ezek szerint ő sem mondott igazat a sztoriról. Áprilisban újságírói kérdésekre válaszolva kijelentette, nem tudott a Stormy Danielsnek kifizetett pénzről, és arról sem, hogy Cohen honnan szerezte a 130 ezer dollárt. Később kiderült, hogy Trump visszafizette Cohennek a pénzt, amit az ügyvéd az egy lobbicégen keresztül juttatott el a pornószínésznek.

Trump egyedül azzal védekezhetne, hogy bár rendszeresen pénzelte Cohent különböző problémák megoldására, a kifizetések részleteiről soha nem értesült. A vádalku után ugyanakkor már ezt sem teheti meg, hiszen Cohen azt állítja, mindent Trump érdekében és utasítására hajtott végre.

Cohen vallomása értelmében mindez azt jelenti, hogy Trump nemcsak a kampányfinanszírozási törvényt sértette meg a nők elhallgattatása miatt, de még hazudott is a történtekről.

Trumpot joggal aggaszthatja, hogy Cohen további eltitkolni vágyott információk birtokában van, hiszen évekig bizalmi emberként szolgálta a milliárdos üzletembert, és egyszer még azt is mondta, hogy akár golyót is kapna érte. Trump üzletkötőjeként több oroszországi befektetést is ő bonyolított le, belelátott a pénzmozgásokba, ez pedig pont kapóra jöhet az egykori kampánycsapatának munkatársai és oroszok közötti feltételezett összejátszást feltáró vizsgálat vezetőjének, Robert Muellernek.

Ez egyre inkább realitás, mintsem találgatás: Cohen szerdán az ügyvédjén keresztül megüzente, egy ilyen elnöktől nem fogadna el kegyelmet, és kész minden rendelkezésére álló információt megosztani Mueller csapatával.

Várhatóan sokan azt fogják követelni, hogy vádolják meg Trumpot a kampányfinanszírozási törvény megsértése miatt, de az amerikai jogszabályok szerint hatalmon lévő elnököt bűnügyben nem lehet felelősségre vonni. Ha szükség lenne a vádemelésre, akkor a mostani jogértelmezés szerint azzal meg kellene várni, hogy Trump leköszönjön az elnöki posztról.

Cohen egyébként valószínűleg azért fordult szembe Trumppal, mert úgy érezte, hogy az elnök magára hagyta, miután büntetőeljárás indult vele szemben.

Manafort is üthet nagyot

A Manafort-perben hozott döntésnek elsőre két szembetűnő eleme van:

az esküdtszék 18 vádpontból nyolcban döntést hozott, de tízben nem sikerült megegyezésre jutnia;

a csalásokat Manafort jóval azelőtt követte el, hogy elkezdett Trumpnak dolgozott.

De van két súlyosabb részlet is:

Manafort akkor is évtizedekre börtönbe mehet, ha a másik tíz függőben lévő vádpontban nem találják bűnösnek;

Manafort az elnökválasztási kampányidőszak legkritikusabb hónapjaiban irányította Trump kampányát.

Az amerikai elnök most természetesen azzal védekezik, hogy Manafort csak nagyon rövid ideig volt mellette és alig csinált valamit, holott valójában kulcsszerepet játszott a megválasztásában.

Manafort innentől legfeljebb az elnöki kegyelemben bízhat, tekintve, hogy Trump kedden este a Charlestonban tartott nagygyűlése előtt az őt fogadó riportereknek arról beszélt, ennek semmi köze az orosz beavatkozáshoz, szégyen és boszorkányüldözés az egész ügy, Manafortot pedig jó embernek nevezte. Az elnök viszont kizárólag szövetségi bűncselekményekben adhat kegyelmet, Manafort esetében pedig ennél már többről van szó.

A másik út az lehet számára az élethosszig tartó börtön elkerülésére, hogy kitálal a Mueller által vezetett bizottságnak. Manafort ott volt 2016 júniusában a Trump Towerben tartott találkozón orosz tisztviselők és Trump fia jelenlétében, ahol a gyanú szerint Hillary Clinton számára ártalmas információkat gyűjtöttek be, amiről Mueller és csapata szívesen hallana részleteket, akár még a büntetés enyhítésének fejében is.

Trumpnak már az sem hízelgő, hogy az egyik volt kampánymenedzsere elítélt bűnöző, de ha még ellene is szegül, és elmeséli az aznap történteket, akkor a legrosszabb órából a legkatasztrofálisabb év is lehet számára.

Kiemelt kép: Mandel Ngan / AFP